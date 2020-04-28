彈劾辦不到 新冠辦到了…白登民調大幅領先川普

距11月大選還有六個月，民主黨總統參選人白登取得對川普總統六個百分點的領先優勢，扭轉了去年12月川普被彈劾期間落後三個百分點的局面，民主黨彈劾川普未達到的目的，疫情危機做到了。

「今日美國報」和蘇福克大學的聯合調查顯示，白登和川普的支持率分別為44%和38%，而去年12月在彈劾期間時，川普與白登的支持率分別是44%和41%。若無第三方候選人，白登目前對川普的領先優勢將擴大到10個百分點，支持率分別為50%和40%。

白登取得對川普的領先優勢，凸顯川普在疫情危機中面臨的挑戰和受到的質疑。亞利桑納州一位民主黨選民表示，他放棄收看白宮簡報會，不能忍受聽到川普愚昧無知的講話，「簡報會有如他的造勢會，未提供任何訊息，他給的是虛假而有害的訊息」。

但喬治亞州一位支持川普的獨立派女選民表示，她對川普的支持沒有動搖，川普盡了最大努力應對，疫情超出他的控制，沒人能控制病毒。

共和黨人對川普的支持依然堅挺，逾九成共和黨選民表示將投票給川普。但獨立選民對川普的支持率下跌18個百分點，從去年12月的45%降至目前的27%，獨立派對白登的支持率則上升八個百分點。

男性選民是川普的基本盤之一，但他的支持率卻下跌兩位數，川普和白登在男性選民中的支持率，從去年12月的56%和30%變為目前的46%和35%，而白登和川普在婦女選民中的支持率分別為53%和30%。

45%選民認為川普是強勢領袖，52%則不認同；認為白登是強勢領袖的人占43%，47%認為不是；57%選民認為白登關懷民眾，39%認為川普關懷民眾；64%選民認為川普不誠實和不可信，31%認為他誠實可信。