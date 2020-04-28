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疫情改變局勢 2020大選成川普抗疫成效公投

世界日報 / 編譯中心／綜合27日電

新冠疫情使2020年美國總統大選的主軸大變。川普總統原本希望以強硬的移民和貿易保護主義政策，對壘民主黨挑戰者、前副總統白登較為溫和的立場以及對醫療保健的支持，使得大選成為意型態之爭，但現在對大選恐怕得重新定義了。

分析人士指出，今年的總統大選可能成為針對川普總統對新冠病毒大流行而採取的經濟和公共衛生危機處理政策的全民公投。

由於在美國新冠病毒的死亡人數已達5萬5000人，確診98萬，全球最多，加上因經濟損失而失業業多達2600萬人，川普總統已不得不將競選主軸從推動繁榮時代，轉變為帶領國家復甦。

不過美國企業研究所分析師諾曼．歐恩斯坦說：「那不是川普的強項，他一直以來在那方面缺少凝聚力而更具分裂性。」

在新冠病毒危機期間，川普每天都在白宮向媒體作簡報，因而占據新聞的主導地位。但批評人士說，他這樣做更接近自我造勢，而非提供有用信息。「紐約時報」27日檢視川普在簡報中發表的多達26萬字的談話，發現其中大多數時間都是在自吹自擂。

然而這種手法似並不討好 。最近幾周，川普的支持率一直在下降，因為他將測試的責任推給各州，就何時重啟經濟給出的建議常自相矛盾，還在簡報中推廣未經測試並可能危及生命的治療方式，例如極力主張以治療瘧疾藥物羥氯奎治新冠肺炎等。

針對川普在簡報中提出的通過注射消毒劑可能殺死病毒的建議，醫界許多人士都覺得不可思議。

關於重啟經濟，川普釋放的信息也自相矛盾。他先是鼓勵一些示威者「解放」民主黨州長主政的州，抗議這些州的封鎖措施。但幾天後，他卻又批評共和黨籍喬治亞州州長過早放寬了封鎖限制。

密西根州立大學政治學教授馬特．格羅斯曼說：「川普總統常用的策略就是，遇好事就搶功，遇壞事就卸責。」

一個引起選情觀察人士注意的現象是，自疫情爆發以來，儘管川普最可能的民主黨對手白登的競選新聞減少，公共活動也取消，但他的支持率卻在不斷提高。

分析人士認為，這可能正是白登的算計，即「抽身躲開，讓總統自已跌跌跤」。因為白登在政府多年的行政歷練，以及在前總統歐巴馬執政期間在處理伊博拉疫情方面經驗，對他都是加分。

不過大選並未結束，假若疫情消退，經濟也開始復甦，川普的政治命運可能會在大選前出現轉機，但若秋季的第二波感染和商業關停浪潮來臨，川普就得概括承受，白登當選的可能性就大增。

川普 疫情

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