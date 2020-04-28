軍隊疫中紛淪陷 專家：國安威脅擴大

多國軍隊相繼爆發群聚感染，專家認為，應接受更廣泛的國家安全概念，以面對非軍事的新型態威脅！美國前助理國防部長科勒表示，疫情凸顯了軍事策劃和戰備的真實差距，也強迫他們思考應如何修正軍事體系。拜登和民主黨參議員墨菲認為，應將傳染病和氣候變遷都視為嚴重的國安威脅。

軍隊無用武之地

根據《德國之聲》報導，美軍航空母艦羅斯福號、驅逐艦基德號、甚至連五角大廈相繼爆發群聚感染。美國智庫加圖研究所的副主席普雷布爾坦言：「裝備精良的美軍可以應付傳統的軍事威脅，卻無法控制新冠疫情的爆發。」此外，俄羅斯、斯里蘭卡、台灣等國的海軍也紛紛淪陷。

《華盛頓郵報》報導，美國前助理國防部長科勒表示，疫情凸顯了軍事策劃和戰備的真實差距，以及面對災難是如何不堪一擊，但也強迫他們思考應如何修正軍事體系。俄羅斯的國防專家戈爾茲直言，普丁日前曾召集軍事工業代表，卻只是討論武器出口的問題，沒有考慮到軍隊也能夠生產醫用物資。

不僅是軍隊面對疫情無用武之地，美國前海軍部長丹澤也表示，人類還沒準備好面對世界上「指數型」的變化，當一個新現象剛發生時，變化之微小沒有人會注意到，但等到人類開始行動往往為時已晚，新冠肺炎的疫情即是一例。

國安概念應更廣泛

對此，美國民主黨總統初選參選人拜登曾宣示，若他當選將成立一個特殊內閣，專門應對傳染病、氣候變遷等新型態威脅，民主黨參議員墨菲也強調，美國應重新檢討國安議程，將傳染病和氣候變遷視為嚴重的國安威脅。

「現在正是重整國安政策的分水嶺。」德國波恩大學的策略研究教授施利表示，我們必須接受更廣泛的國家安全概念，而不只限於傳統軍事領域。他呼籲歐盟成員對於國安事務應更緊密合作，過去冷戰以軍事對抗為由成立的北約，會員國也應增加預算，以面對傳染病和其他非軍事的威脅。

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