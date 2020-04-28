快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍隊疫中紛淪陷 專家：國安威脅擴大

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
德國波恩大學的策略研究教授施利表示，我們必須接受更廣泛的國家安全概念，而不只限於傳統軍事領域。(Photo by Navy.mil)
德國波恩大學的策略研究教授施利表示，我們必須接受更廣泛的國家安全概念，而不只限於傳統軍事領域。(Photo by Navy.mil)

多國軍隊相繼爆發群聚感染，專家認為，應接受更廣泛的國家安全概念，以面對非軍事的新型態威脅！美國前助理國防部長科勒表示，疫情凸顯了軍事策劃和戰備的真實差距，也強迫他們思考應如何修正軍事體系。拜登和民主黨參議員墨菲認為，應將傳染病和氣候變遷都視為嚴重的國安威脅。

軍隊無用武之地

根據《德國之聲》報導，美軍航空母艦羅斯福號、驅逐艦基德號、甚至連五角大廈相繼爆發群聚感染。美國智庫加圖研究所的副主席普雷布爾坦言：「裝備精良的美軍可以應付傳統的軍事威脅，卻無法控制新冠疫情的爆發。」此外，俄羅斯、斯里蘭卡、台灣等國的海軍也紛紛淪陷。

《華盛頓郵報》報導，美國前助理國防部長科勒表示，疫情凸顯了軍事策劃和戰備的真實差距，以及面對災難是如何不堪一擊，但也強迫他們思考應如何修正軍事體系。俄羅斯的國防專家戈爾茲直言，普丁日前曾召集軍事工業代表，卻只是討論武器出口的問題，沒有考慮到軍隊也能夠生產醫用物資。

不僅是軍隊面對疫情無用武之地，美國前海軍部長丹澤也表示，人類還沒準備好面對世界上「指數型」的變化，當一個新現象剛發生時，變化之微小沒有人會注意到，但等到人類開始行動往往為時已晚，新冠肺炎的疫情即是一例。

國安概念應更廣泛

對此，美國民主黨總統初選參選人拜登曾宣示，若他當選將成立一個特殊內閣，專門應對傳染病、氣候變遷等新型態威脅，民主黨參議員墨菲也強調，美國應重新檢討國安議程，將傳染病和氣候變遷視為嚴重的國安威脅。

「現在正是重整國安政策的分水嶺。」德國波恩大學的策略研究教授施利表示，我們必須接受更廣泛的國家安全概念，而不只限於傳統軍事領域。他呼籲歐盟成員對於國安事務應更緊密合作，過去冷戰以軍事對抗為由成立的北約，會員國也應增加預算，以面對傳染病和其他非軍事的威脅。

【更多精采內容，詳見

國安 疫情 傳染病

延伸閱讀

挺拜登競逐白宮 裴洛西：他能率美走出疫情危機

搖擺州民調 拜登領先川普

拜登：川普可能推遲大選 否則不會贏

拜登單挑川普辯論 時間地點任何方式皆可

相關新聞

白宮控中國：運交假病毒抗體檢測試劑盒給美國

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天指控中國，運交給美國品質低劣、甚至是偽造的冠狀病毒抗體檢測試劑盒，並...

軍隊疫中紛淪陷 專家：國安威脅擴大

多國軍隊相繼爆發群聚感染，專家認為，應接受更廣泛的國家安全概念，以面對非軍事的新型態威脅！美國前助理國防部長科勒表示，疫情凸顯了軍事策劃和戰備的真實差距，也強迫他們思考應如何修正軍事體系。拜登和民主黨參議員墨菲認為，應將傳染病和氣候變遷都視為嚴重的國安威脅。

美國航空防疫新政策 機組人員5月1日起戴口罩

美國航空公司今天宣布，國內與區域班機的機組人員將開始戴口罩，以防止新型冠狀病毒傳播

安全復工？ 川普公布新指南責任仍在州政府

美國總統川普27日疫情說明記者會公布如何安全復工的進一步說明指南，州政府作為主要驅動媒介，連結聯邦政府與私部門，快速提升...

川普：GDP第二季衰退 第三季將大幅成長

白宮經濟顧問示警美國四月失業率將達16%，且第二季GDP（國內生產總值）衰退兩到三成，若能盡速復工，則經濟也會復甦。美國...

美國復工倒數 白宮將公布更新指南避免疫情再起

距離美國總統川普「5月1日復工日」的目標倒數4天，包括紐約在內的部分州政府採「部分地區復工」，避免疫情再起。白宮發言人麥肯內尼（...

中斷金援世衛 川普遭國會眾院外委會調查

美國國會眾議院外交委員會今天針對川普總統中斷金援世界衛生組織（WHO）一事展開調查，並責令國務院在一週內提供與此決定相關...

共和黨選戰策略：譙北京就對了

美國共和黨參議院全國委員會發出一份由黨內高層策士撰寫的五十七頁詳盡備忘錄，建議參與今年各級選舉的共和黨參選人，以強烈攻擊中共的手段來因應新冠病毒疫情議題。

挺拜登競逐白宮 裴洛西：他能率美走出疫情危機

幾乎篤定成為美國民主黨總統候選人的拜登，今天獲得同黨籍眾議院議長裴洛西背書。裴洛西並讚譽拜登是「理智之聲」，有能力帶領美...

白宮顧問控陸：提供大量劣質檢測試劑 藉疫情牟取暴利

白宮貿易顧問納瓦羅27日說，中國大陸向美國提供了大量有瑕疵的新冠病毒抗體檢測試劑，並指責中國共產黨在疫情中牟取暴利。

這支生技股一飛衝天 助哈佛醫學教授躋身億萬富豪之列

美國製藥業者Moderna因進行首款新冠疫苗臨床測試，今年來股價飆漲近160%，也讓哈佛大學醫學院教授史賓格（Timot...

專家：抗體檢測還不可靠 但有助模擬疫情傳播

「紐約時報」（New York Times）報導，專家指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的抗體檢測...

熱門新聞

油價崩跌走勢再起！紐約期油暴跌近30％ 一度摜破12美元

「最美脫北者」朴延美稱金正恩無恙 神隱只為躲疫情

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

東亞日報：美國拍到金正恩自己走路 為躲避疫情留在元山

北韓沒準備接受女領導人！金正恩若倒下 妹妹金與正恐須逃亡

13歲少女曬孕肚…胎兒爸竟是10歲男童 癌母支持「生下來」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。