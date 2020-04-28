安全復工？ 川普公布新指南責任仍在州政府

美國總統川普27日疫情說明記者會公布如何安全復工的進一步說明指南，州政府作為主要驅動媒介，連結聯邦政府與私部門，快速提升病毒測試能量；紐約時報與華盛頓郵報皆批評，川普再次把復工責任丟到州政府頭上。

川普表示，希望在安全復工的前提下，病毒測試不是問題。隨後便要求新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）與衛生部助理部長吉羅爾（Brett Giroir）上台簡報如何提高測試能量，關鍵仍在州政府要整合地方資源，聯邦政府從旁協助。

根據簡報內容，聯邦政府是供應者，而地方政府要負責拓展病毒測試，與規畫快速回應方案，民間機構則負責發展新科技。

華郵稍早報導白宮正在規畫一套更新版的復工指南，用於指導學校、幼兒托育、餐廳、宗教聚會場所等處的解封，但川普並未在27日談及此事。

根據白宮27日提出的內容，並未談到未來預估的測試能量，記者詢問全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）建議要有現在測試量的兩倍才適合解封，川普表示，「很快會比兩倍還多」，仍沒談到具體數字。

負責督導新冠肺炎工作小組的副總統潘斯補充，若佛奇所指的是400萬次，如今美國已進行超過540萬次病毒測試，且根據各州州長的計畫，下個月起將超過800萬次。

川普在27日的記者會上，持續批評中國大陸，重申對其不滿。他表示，中國大陸沒有第一時間回報疫情，從源頭阻絕病毒擴散，且中方提供的數據也不精準，目前美國正在進行嚴正調查，將在適當時間公開；川普也在答覆記者提問時表示，將產業供應鏈從中國大陸移出一事，早在疫情蔓延前就開始。