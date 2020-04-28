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川普：GDP第二季衰退 第三季將大幅成長

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普27日對此表示，預期第二季GDP將是負成長，但第三季開始建設，第四季和明年將有令人驚豔的表現。 本報資料照
美國總統川普27日對此表示，預期第二季GDP將是負成長，但第三季開始建設，第四季和明年將有令人驚豔的表現。 本報資料照

白宮經濟顧問示警美國四月失業率將達16%，且第二季GDP（國內生產總值）衰退兩到三成，若能盡速復工，則經濟也會復甦。美國總統川普27日對此表示，預期第二季GDP將是負成長，但第三季開始建設，第四季和明年將有令人驚豔的表現。

哈塞特（Kevin Hassett）過去為川普的經濟顧問，後離職，今年3月下旬回任。他近日接受媒體訪問，談到美國經濟受到新冠肺炎衝擊前所未見，可能超越經濟大蕭條時期；在1929年和1982年兩次經濟大蕭條的失業率，分別為10%和10.8%，但他預測，四月失業率可能達到16%到17%。

根據統計，美國3月失業率為4.4%，近5周以來，2640萬人申請失業救濟補助。哈塞特27日接受電視新聞CNBC訪問時預估，第二季的GDP將負成長，比率為-20%到-30%。

川普在疫情說明記者會上答覆提問時表示，他並未看過哈塞特的評估；他也認為，第二季度的GDP將衰退，但強調不是誰的問題，是因為疫情。川普說，第三季開始，將會有大幅成長，第四季和明年的表現，都會令人驚艷。

失業 川普

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