美國復工倒數 白宮將公布更新指南避免疫情再起

距離美國總統川普「5月1日復工日」的目標倒數4天，包括紐約在內的部分州政府採「部分地區復工」，避免疫情再起。白宮發言人（Kayleigh McEnany）27日在推特表示，川普總統將在今晚疫情說明記者會上，公布新的病毒測試指南與重啟美國（指復工）的公告。

根據華盛頓郵報報導，新的復工指南在上周交由新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）等人確認，將在近日公布。

華郵並公布新的復工指南全文，共有17頁，除了原本白宮公布的三階段復工、復學分別對應的開放程度外，詳述學校、宗教聚會、餐廳與幼托計畫等如何在逐步開放過程中防疫。

華郵報導，更新版復工指南中最具爭議的是宗教聚會和餐廳；復工指南建議在三階段均不要全面開放日常崇拜活動，保留遠距禮拜，也不要共享福音書與唱詩本，唱詩班稍晚重啟，或在保持社交距離下運作。

在防疫期間限制民眾不得內用，餐廳生意大受影響，也對各地方政府與聯邦政府帶來不小壓力。華郵報導，復工指南建議兩歲以上的所有民眾在公共場所均戴上口罩，包括餐廳服務生，復工三階段均須保持社交距離，使用一次性菜單和調味品，且在收銀台加裝隔板，指南也鼓勵雇主每日監測員工生理狀況，並提供彈性病假。