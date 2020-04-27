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共和黨選戰策略：譙北京就對了

聯合報 / 國際組／綜合報導
美國總統川普廿一日在白宮召開防疫記者會。美國新冠病毒疫情嚴重，批評者認為川普防疫不力。 （路透）
美國總統川普廿一日在白宮召開防疫記者會。美國新冠病毒疫情嚴重，批評者認為川普防疫不力。 （路透）

美國共和黨參議院全國委員會發出一份由黨內高層策士撰寫的五十七頁詳盡備忘錄，建議參與今年各級選舉的共和黨參選人，以強烈攻擊中共的手段來因應新冠病毒疫情議題。

美國新冠病毒疫情嚴峻，全國確診病例逼近百萬、五萬多人病故，都是全球之冠。美國總統川普近來多次批評世界衛生組織防疫作法偏袒中國大陸，以此為由暫緩資助世衛經費。華盛頓郵報等美國媒體和許多批評者都認為，川普政府大動作砲打世衛和大陸，主要目的是轉移川普防疫過失，並在大選年鞏固基本盤。

美國政治新聞媒體Politico披露，共和黨這份備忘錄中的建議，從如何將民主黨參選人與北京政府掛鉤、到如何回應種族歧視批評等應有盡有，強調三大重點：大陸隱匿疫情釀禍、民主黨遇到北京就軟腳、共和黨會就散播疫情推動制裁大陸。

備忘錄裡寫道：「對於冠狀病毒疫情，中國是肇事逃逸，事後又隱匿，害死數萬人。」這份選舉教戰手冊要參選人被問到所有關於疫情問題時緊咬大陸，被問及川普是否該為疫情擴散負責時，更要把焦點轉移到大陸，「不用一直幫川普辯護，轉而攻擊中國就對了」。

共和黨人已表明打算拿中國議題當成今年選舉的核心。川普連任競選團隊近日發表一則網路影音，抹黑篤定代表民主黨角逐白宮的前副總統拜登與北京過從甚密，一些親川普政治團體在好幾個電視廣告裡把拜登跟中國綁在一起。

這份備忘錄是由共和黨策士歐唐納爾的政治顧問公司所撰，由共和黨參議院全國委員會發送給參選人。

備忘錄還有教共和黨參選人，如果攻擊大陸引來種族歧視批評，參選人可以說「沒人怪華裔美籍人士，這是中國共產黨的錯，他們隱匿疫情，並對疫情的危險程度撒謊，這才是大流行的原因，他們應為此負責」。

備忘錄還教共和黨參選人應講「沒人比中國民眾遭受更多中共荼毒，我們支持中國人民對抗釀出疫情大流行的腐敗政府」。

疫情 共和黨 川普

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