白宮顧問控陸：提供大量劣質檢測試劑 藉疫情牟取暴利

白宮貿易顧問納瓦羅27日說，中國大陸向美國提供了大量有瑕疵的新冠病毒抗體檢測試劑，並指責中國共產黨在疫情中牟取暴利。

他在接受福斯新聞台訪問時說：「我知道有件非常麻煩的事情是，現在有很多來自中國的劣質抗體檢測試劑，發生了數據錯誤等類似問題。我們必須非常小心。」

他更進一步指控中國將全世界的個人防護裝備掃光，並指責中國本可在疫情失控前，阻止新冠病毒傳播，「他們隱匿了六個禮拜。他們本可把它控制在武漢，但他們沒有。他們在全世界播下這樣的種子，成千上萬的中國人搭機前往米蘭、紐約跟其他地方」。

此外，他並指出，川普政府正聚焦在提出讓美國工廠開門營運的方案，包括對疑似感染員工進行篩檢。「我們正嘗試找出最佳方案讓我們的工廠運作。我們將必須使用適當方案、不一樣的社交距離。我們將必須重新配置工廠，必須使用熱像儀這樣的東西來檢查進廠員工是否有發燒。」