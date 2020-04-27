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這支生技股一飛衝天 助哈佛醫學教授躋身億萬富豪之列

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
圖為哈佛大學醫學院教授史賓格（Timothy Springer）。　彭博資訊
圖為哈佛大學醫學院教授史賓格（Timothy Springer）。　彭博資訊

美國製藥業者Moderna因進行首款新冠疫苗臨床測試，今年來股價飆漲近160%，也讓哈佛大學醫學院教授史賓格（Timothy Springer）手中持股的價值在不到兩年內就飆漲17,000%。

根據彭博億萬富豪指數，72歲的史賓格不到兩年前，對當時還在草創時期的Moderna投資500萬美元，如今他手中的持股價值估計暴漲17,000%至3.2億美元（約新台幣96億元），也讓史賓格正式加入億萬富豪俱樂部。

其實早在1999年網路泡沫時期，史賓格便因為將他創設的第一家公司賣給Millennium製藥，而賺進1億美元，後來他也正是從這筆錢中拿出500萬美元，投資當時還未上市的Moderna。Moderna在2018年底上市時，還寫下生物科技業史上規模最大IPO紀錄。

拜疫苗mRNA-1273所賜，今年截至24日為止，Moderna股價躍漲逾158%。Moderna開發出的mRNA-1273，是最早展開人體臨床試驗的疫苗之一。

美國政府已同意提供4.83億美元資金，協助Moderna開發新冠疫苗。該公司執行長邦塞爾（Stephane Bancel）說：「這筆補助金將大力加速mRNA-1273的開發速度。」

疫苗 哈佛大學 醫學院

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