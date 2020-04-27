美中之間：政界相互抹黑 學者攜手合作

據《金融時報》報道，美國哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心主任、傳染病學專家利普金教授帶領的團隊正在同中國科學家們一起追尋新冠病毒（COVID-19）的起源。

2003年，利普金教授曾為中國應對SARS疫情提供過建議，17年來他與中國的衛生專家保持密切聯系。

《金融時報》的報道中指出，利普金最早是在去年12月中旬從中國的熟人那裡得知這種新疾病的。今年1月初，他敦促中國同行公布新冠病毒的基因序列以幫助研究，並拜訪了包括李克強總理在內的多位中國高官，與他們討論這種疾病。

利普金在中國的合作伙伴是中山大學公共衛生學院檢驗檢疫中心主任陸家海帶領的研究團隊。 陸家海在接受《金融時報》采訪時說，中國疾控中心幫助他的團隊同中國全國的醫院以及地方疾控中心保持聯絡。他們對去年11月、12月乃至更早的肺炎患者的血樣進行檢測。 這樣研究團隊就可以接觸到全國的血液樣本，可以調查出來新冠病毒在武漢爆發前是否已經存在肺炎患者感染上該病毒的病例。

這一病毒起源的追蹤工作在今年2月就已經展開。陸家海說，今年晚些時間有可能會有一批研究結果出爐。

《金融時報》的報道中稱，利普金教授認為新冠病毒可能起源於野生動物交易，在第一批確診病例的幾周之前，該病毒就「不斷地從動物身上傳播到人身上」。他指出，這種傳播方式近年來已有先例。例如2012年中東呼吸綜合征(MERS)病毒從單峰駝傳染給人類，2003年SARS病毒從果子狸傳染給人類。

德國著名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）日前在接受《南德意志報》采訪時也曾談到新冠病毒的起源問題。他說，新冠病毒這樣的病毒最初不會來自於集貿市場，而是動物養殖場或者抓捕（野生）動物的地方，比如貓科動物或者貂之類的等等。他說，貂養殖在中國是一種產業。科研人員可以前往貂養殖場，對那裡的動物進行大規模檢測。德羅斯滕還在采訪中表示，他不理解為什麼到目前為止都沒有這方面的科研數據。

中美政界互相「甩鍋」

今年3月中旬，中美兩國就新冠病毒「冠名權」的爭執一度升級。

3月13日，美國國務院 召見中國駐美大使崔天凱，對北京在社交媒體中散布陰謀論提出強烈譴責。在此之前，中國外交部發言人趙立堅用中英兩種文字發布推文，宣稱「可能是美國軍人將新冠病毒帶入了武漢」，並要求美國做出解釋。

此後，美國國務卿蓬佩奧還曾致電中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 ，對北京通過官方渠道"試圖將疫情責任嫁禍美國"的做法表示強烈憤慨。蓬佩奧還強調，「現在不是散布虛假信息和謠言的時候，各國應團結一致，共同應對新冠疫情帶來的威脅。」

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新華網則報導，楊潔篪在通話中指控「美國一些政客不斷詆毀中國和中方防控努力，對中國進行污名化」。楊潔篪說:「疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世界衛生組織以及包括美國在內的世界各國通報情況、分享信息，開展國際合作，並向一些國家提供力所能及的捐助和支持。」

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3月下旬，中國駐美大使崔天凱在HBO播出訪談節目「Axios on HBO」中表示，世界應該讓科學家來解釋新冠病毒的起源，並重申由記者或外交官來試著揣測病毒的起源是一件殺傷力很大的事。 此外，他也批評部分美國政府人員散播不實的謠言，這顯然是在譴責共和黨參議員柯頓 (Tom Cotton) 之前質疑新冠病毒可能源自於武漢的一間生化實驗室。

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