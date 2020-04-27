不論支持居家或解封 美州長都飽受砲轟

數周以來新冠肺炎疫情造成全美經濟動盪，要如何在重啟經濟的同時，確保民眾生命不受病毒威脅，也成為各州州長的最大難題；阿拉斯加州、喬治亞州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州和田納西州已重啟部分商業營運，如美容院、健身房和保齡球館等。

近日科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)正逐漸恢復部分非必要性商業行為，包括零售商店和外送服務，甚至是非緊急性手術。

波利斯表示：「比起居家隔離更重要的是：外出禁令何時能結束？我們必需透過公共衛生人員的協助，同時達到身體和經濟安全的目的；如果我們無法達到這樣的結果，居家隔離只是無計可施下的措施。」

日前民主黨籍密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)，將居家隔離政策延至5月15日，成為抗議人士的箭靶，因此惠特默也在24日宣布放寬部份防疫政策，包括州內的旅遊外出限制等。

共和黨籍的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，24日決定解除非必要性商店的營運禁令，對象包括健身房、理髮廳和刺青店等，甚至是禮拜堂的活動和告解室、餐廳和電影院，也將在27日重新開放；此舉遭非裔領導的亞特蘭大城、沙凡納市(Savannah)及奧古斯塔市(Augusta)等市長們出面嚴正批評。

此外，基督教教會新生傳教浸信會(New Birth Missionary Baptist Church)的重量級成員布萊特(Jamal Bryant)，和即將角逐喬州參議員的牧師瓦爾那克(Raphael Warnock)，對於喬州州長重啟經濟的決定也都強烈批評。

儘管如此，同屬共和黨籍的馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)則堅持，除非該州死亡人數連續14天呈現下滑，否則他將不會重啟經濟；霍根於美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目上表示：「我將這個決定交給科學。」