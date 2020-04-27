檢測試劑有限 美軍反恐、航母部隊優先檢驗

五角大廈要求擴大美軍的新冠病毒檢測，希望將目前每日檢測約7000人，在6月以前增至每日6萬人，無論有無症狀都要檢測，但因試劑有限，軍方的檢測將分階段進行，計畫是優先檢測關乎到國家安全的部隊，包括戰略核武、部分反恐部隊和面臨部署任務的航母官兵。

目前停泊在華盛頓州布萊莫頓港的尼米茲號航母，艦上官兵因為即將被派到太平洋而將優先接受檢測，以免重蹈羅斯福號航母的覆轍。

儘管川普總統表示，美國的檢測能力沒有問題，但軍方不認為有足夠的試劑可對所有美軍進行全面檢測。國防部長思博(Mark Esper)最近批准了分階段檢測的計畫，將主要檢測有症狀的人最終擴至所有軍人，羅斯福號航母的檢測表明，許多人沒有症狀但攜帶病毒，仍有傳染性。

軍方在本月完成第一階段的檢測後，5、6兩月將進入第二階段，主要是檢測敘利亞、伊拉克和阿富汗前線的作戰部隊，然後是駐紮海外的其他美軍，包括駐歐部隊、海上艦員和完成海外部署後返國的軍人，其餘部隊是最後檢測。

美軍參謀首長聯席會議副主席海登(John Hyten)說，前三批檢測將在6月底完成，屆時可實現每天檢測6萬人的目標，夏季可望完成美軍的全部檢測。海登表示，目前階段的檢測從4月中旬開始加快進行，包括完成對尼米茲號航母艦員的全部檢測。

五角大廈表示，加強檢測以及對染疫人員進行隔離等措施，可保證美軍的戰鬥力和履行保衛國家的使命。美軍目前至少3900人確診，其中羅斯福號航母逾850人。軍方認為分階段檢測是必要的，因現在的檢測試劑和對病毒的認知都有限。

與美國總人口相比，美軍的年齡構成更年輕，體格更強壯，因此不是易於受到病毒傷害的弱勢群體，迄今只有兩名美軍確診後病亡，其餘多為輕症。