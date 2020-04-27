最大障礙 美各州都想重開經濟卻面臨檢測不足

許多州長已在決定是否重啟經濟，卻仍面臨檢測不足的問題，缺乏追蹤並控制疫情所需資訊；儘管過去一個月來美國已致力推廣檢測，數量仍遠不及川普總統所言。

試劑製造困難就是原因之一，部分因為聯邦法規欲保障安全，也因為製造商通常少量生產，在無法保證需求高漲能夠持續的情況下，不願投資擴大產能。

檢測工具組的部分零件，如鼻腔拭子，主要依靠進口，而因為目前全球短缺而較難取得；醫護人員也仍缺乏大範圍進行檢測時所需的防護裝備；要處理大增的檢測數量，各大實驗室增加人手與設備的進度也相當緩慢。

此外，政府拒絕推動國家全面動員，只願出面臨時分配稀少設備，讓市場力量解決生產瓶頸與短缺問題。

各州州長、公衛官員與醫院高層仍彼此爭相搶奪採購所需設備與物資；而在政府官員探討鬆綁新冠相關限制的正確步驟時，抗體檢測被吹捧為恢復正常生活的關鍵。

這種檢測能判定受檢者體內是否已有新冠病毒抗體，即顯示此人是否已感染並康復，即使沒有出現症狀。

官員希望利用抗體檢測幫助釐清新冠病毒的擴散與致死率；也有人希望判定可能已經相當程度免疫的民眾人數，並考慮發放「免疫護照」給抗體檢測呈陽性的民眾。

部分專家警告此舉過於草率；世界衛生組織(WHO)表態反對發放「免疫護照」，認為沒有足夠證據證明新冠肺炎患者康復後就能預防二次感染。

為了加速推廣，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准許多公司研製並分發新冠抗體檢測，只要向FDA證明業者已確認檢測結果準確，並在包裝上註明該檢測未經FDA授權；FDA目前僅緊急批准七種抗體檢測。