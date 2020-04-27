難怪逾萬人喪生…最脆弱群體 全美僅3分之1療養院獲檢測

「美聯社」的統計顯示，美國爆發新冠疫疾兩個月來，全國各地療養院已有超過1萬人喪生；雖然其中大約三分之一集中在紐約州，但大多數療養院仍然無法獲得足夠檢測，以協助保護院裡的脆弱居民。

美國目前每天約檢測15萬人，專家表示檢測能量亟需大肆提高，最好每天能檢測幾百萬人；維權人士說，各州愈是拖延全面檢測，疫情可能拖得愈久，而且病毒一旦進入就無法遏止，等大家察覺，已有太多人受到感染，死亡人數也不斷增加。

療養院組織說，美國1萬5000家療養院只有大約三分之一能夠獲得檢測，以協助隔離染疫者和遏止病毒散播；由於聯邦政府和紐約州都沒有規定必須為療養院所有居民和員工做檢測，那些與本地醫院和衛生局關係好的療養院運氣較好，其餘則必須自求多福。

美國一些最大的療養院爆發的傳染，鮮明的顯示這種情況。紐約市布魯克林一家療養院上個月有55人喪生，而主管承認由於無法做檢測，他們完全根據症狀斷定這些人是死於新冠病毒。

維吉尼亞州里奇蒙郊區一家療養院迄今也有近50人死亡。醫療主管表示由於缺乏檢測用品和官僚規定，為所有居民檢測的作業延遲將近兩周。等進行檢測時，疫情已失控，有92名居民確診。

華爾街日報報導，由於年長照護機構的病患死亡率攀升，麻州、西維吉尼亞州等州積極鼓勵療養院的居民與員工檢測，並改善參差不齊的疫情回報。

哥倫比亞大學護理學院教授派翠卡‧史東(Patricia Stone)表示，由於這些機構居民高齡又住得近，風險格外高；她呼籲，療養院一定得加強檢測才能恢復常態，而在檢測不足的情況下斷不能將療養院放在復工名單中。

史東表示，雖然目前禁止多數訪客到療養院，但有限的檢測顯示，部分無症狀確診員工恐將新冠肺炎帶入療養院。

美國照護協會說，由於聯邦和各州政府都沒有把療養院列為最高優先，療養院居民和員工獲得檢測的比率極小，現在才發現除了醫院之外，療養院也是抗疫戰區。

公共衛生官員早就強調量體溫之類的檢疫措施，查不出沒有出現任何症狀的帶菌者，必須經常做嚴格檢測，才能發覺這些人和予以隔離。