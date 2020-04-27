川普言多必失 罷演白宮疫情秀注意力轉向經濟

在過去，白宮新聞簡報講求形式，注重仔細拿捏，但如今川普總統則打破所有規則，在記者會上與媒體互嗆、搶話，不時還彼此羞辱、相互貶低。從電視收視率角度來看，如此橋段非常引人入勝。

房地產大亨出身、後來進軍實境電視節目的川普，數十年來在媒體一直處於「過度曝光」狀態，而現在不少主跑白宮的新進政治記者，成長環境一路走來則在各種媒體聲光訊息接觸過量的狀態下長大，堪稱對於資訊爆炸毫無畏懼的新生代。白宮疫情新聞簡報會便成了川普與與媒體交手的舞台。

對於許多年輕記者來說，川普並不代表著總統職位的尊榮與神秘，只是社群媒體上的芸芸眾生之一，也是電視真人秀的一個角色。長達數年時間，川普還是「語不驚人死不休」電台主持人霍華史登(Howard Stern)的常客，為求節目效果連私生活細節都可以暢談。

新生代白宮記者從小到大對於川普這號過度曝光的人物非常熟悉，在白宮記者會上對待川普的方式以及毫不留情的舌戰，完成反映出他們對他的看法。

最近幾天，川普已經減少出席白宮記者會的時間，25日的記者會則完全跳過。

過去兩個月裡，川普對於疫情處理的發言，凸顯了「多言必失」的道理。白宮方面為了彌補川普的失言，目前正努力打算把焦點移回經濟議題。

在白宮疫情簡報會上，川普各種天馬行空的論述，經常被科學家或公共衛生專家打臉。根據透露，川普幕僚群評估，讓川普對他較熟悉的經濟議題發言，是較為可靠的安全牌，同時也考慮讓記者會改成較有制度的模式進行。

共和黨方面完成的最新民調統計顯示，對於川普能否連任，頗大取決因素在於美國民眾對於經濟多快能夠復甦的觀感。

幕僚透露，接下來川普將舉行更多與企業執行長的圓桌會議，討論川普對於恢復美國經濟的具體計畫。