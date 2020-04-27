川普推文稱「工作賣力」 回嗆媒體對他工作習慣的批評

川普總統26日下午上演推特大爆走，連續發文反擊對他工作習慣、俄羅斯干預2016年總統大選等議題提出批評的新聞媒體。川普推文指出，報導是由「根本不認識我的三流記者所寫。」

「紐約時報」23日刊登的報導當中，描述了疫情爆發期間川普的私生活模式與工作習慣。川普26日在推文中辯駁表示，自己工作非常努力勤奮，並稱紐時這則報導為「假消息」。

川普推文指出：「這篇報導是由根本不認識我的三流記者所寫。」

他接著表示，平常是從清晨開始工作，一直上班到深夜，「好幾個月沒離開白宮，都在忙著處理貿易協定、軍事設施等，除了去參加美國海軍醫療艦安慰號啟航之外。」

川普在推文中說：「我讀到衰敗中的紐時刊登的假消息，有關我的工作模式與飲食習慣，這篇報導是由根本不認識我的三流記者所寫。」

川普表示：「我經常在白宮橢圓形辦公室待到深夜，但看到報導卻說我在臥房一邊怒吃漢堡一邊喝健怡可樂，還說我身邊的人常常非常詫異。他們就是盡一切可能要貶低我！」

他在推文中也說，曾經因為報導通俄案調查而拿過諾貝爾獎的記者，「後來經證實他們報導都是錯的，犯罪的其實根本是另一方，那些記者應該把他們的諾貝爾獎座歸還主辦單位，好讓真正的記者可以名正言順的得獎」

他表示，對於「假新聞媒體」應該採取法律行動才是，讓不公平的亂象得以平反。

川普在推文中寫道：「天底下的優秀律師們，有沒有人要接這個案子呢？諾貝爾獎項委員會何時才會採取行動呢？最好快一點。」