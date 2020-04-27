影／布萊德彼特扮裝上節目 狂酸川普防疫失言

新冠疫情繼續在美國國內延燒，好萊塢影星「小布」布萊德彼特在《週六夜現場》居家連線版節目中擔任特別來賓，搞笑化身成曾因為數次和川普「唱反調」而傳出可能要被開除的白宮抗疫專家佛奇（Dr. Anthony Fauci），調侃美國總統川普近日來對武漢肺炎疫情的爭議性發言。

影片中布萊德彼特在鏡頭前戴起灰白色假髮、眼鏡，假裝自己是佛奇。他先是吐槽川普之前說「病毒會奇蹟般消失」，他直言「誰不喜歡奇蹟？但奇蹟不應是首要計畫，連薩利機長都會先試圖降落機場」。

川普之前還說，疫苗可能相對地很快問世。布萊德彼特也酸，「相對是個很有趣的詞，相對於地球的整個歷史，疫苗確實將很快研發出來，但如果您告訴一位朋友『我相對很快地就會前來』，結果一年半才出現，朋友可能會相對火大」。

諷刺完川普後，對於外傳佛奇將被解雇的消息，布萊德彼特說，「是，我要被解雇了，不過在這之前，我要把事實告訴所有想聽的人」。

最後，布萊德彼特拿下灰白色假髮與眼鏡，向佛奇及所有醫療人員致敬並表達感謝，說道：「感謝你在這段令人不安的時刻保持冷靜和清晰，感謝所有醫護、急救人員站在第一線對抗疫情。」