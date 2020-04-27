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美國高中為防疫「畢典照片排排站」 網看傻：讓人難忘

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一所高中校長為慶祝學生畢業，將他們的人像照放在校門外車道兩側。圖擷自Twitter
美國一所高中校長為慶祝學生畢業，將他們的人像照放在校門外車道兩側。圖擷自Twitter

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，美國目前確診病例數已達96萬多例，確診總數為全球最高，而受到疫情影響，全美有15州宣布停課至5月。對此，佛羅里達州的一所高中的畢業典禮受到疫情影響，無法遵循傳統舉行，於是校長想出一奇招，把今年畢業的30位學生照片放在車道的兩側，而消息一曝光後，許多網友看傻眼，直呼這種做法將令學生難以忘記。

根據「Fox News」報導，美國佛羅里達州的Poplar Springs高中受新冠肺炎疫情影響，關閉了校內大樓，今年將舉行的畢業典禮、舞會也受到影響，無法像過往傳統一樣舉行，不過校長法里卡（Farica West）卻想到另一種方式慶祝，她請來攝影師為今年畢業的30位學生拍攝人像照，並將照片印出來，放在校前車道的兩側。

法里卡表示「他們錯過了我們所有人一生中都該珍惜的難忘時刻」，她透露許多未在這所高中就讀的人甚至會開車經過這裡，來看學生的照片，而消息一出後，許多網友紛紛表示「這做法會讓學生和社區居民難以忘記」、「看起來有點怪」、「隔天一早，所有人都會被畫鬍子、眼鏡或更糟的東西」、「現在每個人都要待在家，誰會看到這個」、「真的有點浪費錢」。

新冠肺炎 疫情 畢業典禮 車道

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