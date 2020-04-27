戴N95口罩開車 女駕駛疑缺氧昏迷撞電線桿

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國新澤西州（New Jersey）一名女子上周四（23日）戴着N95口罩開車，數小時後疑因缺氧昏迷，撞上林肯公園（Lincoln Park）附近的一根電線桿，幸送院接受治療後未有生命危險。

林肯公園警察局（Lincoln Park Police Department）在 Facebook上載車禍現場照片，顯示肇事車輛的車頭及引擎蓋嚴重損毀，電線桿被撞至傾斜。由於女事主沒有受到藥物或酒精影響，當局估計她可能是因為長時間戴着N95口罩開車，吸入過多二氧化碳導致缺氧昏迷，釀成意外。

然而，有關說法遭到網民質疑，認為這會令公眾對口罩產生壞印象，另外有人表示不相信戴N95口罩會導致窒息，「警方是在叫人不要戴口罩嗎？」、「醫護人員每日工作長達12小時，難道他們不是長時間戴着口罩嗎？怎麼不見他們暈倒？」、「我幾乎全日都戴口罩，雖然比較難呼吸，但我沒有昏迷」。

警強調原意並非指戴N95不安全

警方其後再次發文回應稱，執法單位不是醫生，無法得知女事主病歷，她當時也可能是因為其他情況陷入昏迷，強調警方原意並非指戴N95口罩不安全，而是提醒民眾車內若沒有其他乘客不必戴N95口罩，並建議在公共場所才使用。

美國醫學會雜誌（JAMA）去年發表報告指出，對2862名醫護人員進行的實驗顯示，醫護人員戴N95口罩後的流感患病率為8.2%，外科口罩為7.2%，可見兩者沒有顯著差別；雖然N95口罩可阻隔95%細小飛沫粒子，而外科口罩無法阻隔直徑小於5微米的飛沫粒子，但N95口罩不適合長期佩戴，且社區裏大部分飛沫粒子直徑都大於5微米，故一般來說外科口罩的保護尚算足夠，但若要有更高防護力，N95仍是較佳選擇。

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文章授權轉載自《香港01》