美國又有幾州準備重啟經濟 白宮預料4月失業率達16%

本周開始，美國又有幾個州不顧公共衛生專家的警告，準備解除為控制疫情實施的封鎖措施，同時，白宮已預料，美國4月失業率將大幅上揚至16%。

科羅拉多、密西西比、明尼蘇達、蒙大拿和田納西州將加入重啟經濟的行列，而這些州並沒有衛生專家所稱防範疫情反彈所需的檢測和接觸追蹤的基礎設施，無法保障民眾的生命安全。

幾周封鎖之後，喬治亞，奧克拉荷馬、阿拉斯加和南卡羅來納已率先採取措施重啟經濟。

截至周日，美國已知確診病例已超過96萬例，死亡病例接近54,700例。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國4月失業率可能達到16%甚至更高。「我認為未來幾個月將非常可怕，」哈塞特周日表示，「你將看到的數字將是我們所見過的最糟糕的。」

前所未有的封鎖措施導致3月中以來有創紀錄的2,650萬美國人申請失業救濟。美國國會預算辦公室（CBO）周五預測，第2季經濟年率將萎縮近40%。CBO預計，即使是明年，平均失業率也將在10%以上。

在全美各地爆發抗議活動、要求解除居家令之際，田納西州表示，周一將允許餐館重新開門。密西西比州的居家令也在同一天到期。

蒙大拿州將允許企業周一復工，但前提是他們需限制產能和實施社交距離，明尼蘇達州將允許部分企業周一復工，工業、製造業和在辦公室工作的8萬至10萬人將重回工作崗位。

而有八個州從未命令居民待在家中，包括阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南達科塔州、猶他州和懷俄明州。