疫情空屋遭霸住 華人千里護產

房間裡一片狼藉。（李先生提供）

影音來源：記者張宏

南加華人千里奔赴賭城救屋！李先生在拉斯維加斯置有房產，疫情期間無人居住空窗兩個月，但日前竟被人「霸住」，最多時有20人群聚，造成屋主財物損失，且搞得房屋內一片狼藉，慘不忍睹。

李先生八年前在拉斯維加斯買了一棟三室的獨立屋，因地點便利，之前用作員工去賭城時的宿舍。最近因為疫情，兩個月房子沒人住，李先生因工作繁忙也沒有理會，最近因為房子保險續延，他想順便去房子看看。

李先生說，23日晚上10時左右到達，發現房子裡亮著燈，他試圖開門發現門鎖被更換了，幸好下面的門鎖沒有鎖。進入室內看見一名非裔男子躺在客廳沙發上吃薯片，儼然一副屋主的樣子。地上一片狼藉，堆放著各種東西，還有一輛自行車。李先生非常生氣，質問對方「你是誰？趕緊離開」，對方說「好好好，馬上走」，帶上自己的東西走人。

他之後去另外一個房間查看，發現大床上躺著一對年輕非裔男女，對方還一副被打擾的樣子問「你是誰？」李先生說，「我是屋主！」對方立刻慌了，趕緊收拾東西離開。期間還有一名白人男子跑回來，表示是來拿東西的讓人哭笑不得。李先生報警後，警察很快趕來，鄰居告訴他之前也多次幫忙報警，但因為屋主不在，警方也無法受理。最近這兩個月，有人從房子後院進入室內，之後頻頻被不同的人霸住，最多時曾有20個人住在裡面。

李先生發現房間裡放的打印機、電視機、車庫裡的輪胎等財物有丟失，房間內部被折騰的髒亂差，且牆上還都是洞。他當晚連夜趕回洛杉磯，次日帶著槍和狼狗回來守著。他說，晚上他在客廳裡吃飯，突然聽到後院鐵門有推動的聲音，他把狼狗放出去，對方聽到狗叫就被嚇跑了。鄰居說，這個社區平時很安全，因為空屋引來這些人。警察對他說，誰要敢再闖入可以開槍，美國是保護私人財產的，他要看看誰敢再闖入他的家。

他把霸住者們留在房間裡的各種雜物丟掉，還叫人來打掃清潔，房間內外都消毒。他說，疫情期間尤其擔心病毒，徹底消毒換新才能安心。這次李先生安裝了警鈴，如再發生非法闖入，他能及時有所反應。不過他也坦言，在外州有房產，房東自己管理有難度，現在考慮委託當地的管理公司來打理。