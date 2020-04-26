聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國名校因疫情改線上授課 學生要求退還部分學費

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
一名男子走過哥倫比亞大學勞紀念圖書館。（美聯社）
一名男子走過哥倫比亞大學勞紀念圖書館。（美聯社）

美國紐約市哥倫比亞大學與佩斯大學各有一名學生控告校方，要求退還部分學費，因為校方為了防堵新冠肺炎蔓延，把面授課程改為線上課程，但他們認為線上課程的價值遠比面授低。

這兩名原告都尋求校內學生集體控告校方，希望自己能代表所有自認權益受損的學生。

大學生23日向曼哈頓聯邦法院提告時，在訴狀中寫道，校方關閉學校在防疫上正確，但「剝奪了原告和其他學生接受面授、使用學校設施和參加學生活動等權益」。

哥大學生不願具名，聲稱怕校方報復。

這兩名學生都要求校方，將超出線上課程價值的部分學費退還。他們並沒列出具體數字，只說線上課程價值「低很多」。法庭文件寫道，哥大大學部社會工作相關科系一年學費5萬8612美元（約台幣176萬元）。

大學生 新冠肺炎 哥倫比亞

延伸閱讀

美數百萬人沒錢付卡費

世界各國封鎖措施 加快鬆綁

美參議員擬提案修法 阻鳳凰衛視等助中國大外宣

整形、疝氣等…非緊急性手術 美國各州陸續鬆綁

相關新聞

台裔天文物理學家馬中珮 當選美國藝術與科學學院院士

根據《柏克萊新聞報》，柏克萊加州大學天文物和物理學系自然科學教授馬中珮當選美國最古老學術團體之一、美國藝術與科學學院（A...

美國名校因疫情改線上授課 學生要求退還部分學費

美國紐約市哥倫比亞大學與佩斯大學各有一名學生控告校方，要求退還部分學費，因為校方為了防堵新冠肺炎蔓延，把面授課程改為線上...

美參議員擬提案修法 阻鳳凰衛視等助中國大外宣

美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）宣布，他打算提案修改現有法規，防止香港鳳凰衛視等媒體，利用加拿大或墨西哥的廣...

整形、疝氣等…非緊急性手術 美國各州陸續鬆綁

新冠疫情最近數月在全美蔓延，許多醫院都延後預先排定的選擇性非緊急手術，諸如整形外科手術、疝氣手術以及癌症手術等選擇性手術，複雜程度與迫切性各異；但在川普總統頒布重啟美國經濟指南後，已有部分州逐漸鬆綁。

重開經濟不是你想的那麼快 全美恢復恐需好幾年

美國經濟幾乎一夜之間全面關閉，可是重新開放卻無法一蹴即成；政治人士和公共衛生專家幾周來一直在爭吵何時、在何種情況下，讓企業重新開放和解除居家避疫；但另一個問題同樣棘手：如何解禁？

再一次讓美國陷入困境？聯邦政府抓瞎 重開計畫一團亂

為減緩新冠肺炎疫情，全國大停擺已來到第二個月，但聯邦政府協助各州逐步恢復常態的作法數度更迭；跡象顯示，聯邦政府有關各州重開計畫，一片混亂。

華盛頓大學推算解封門檻 100萬人只能增1新病例

美國各州領袖正面對何時放寬保持社交距離等防疫措施，而又避免新冠病毒再度傳染失控的艱難決定；根據華盛頓大學的模型顯示，24日重新啟動部分經濟活動的喬治亞州，需到6月22日才能安全放寬社交距離的限制。

重開經濟關鍵！追蹤防疫 各州人員嚴重不足

愈來愈多州迫不及待的想重新開放經濟體系，可是許多州無法達到聯邦政府為此規定的必要標準：建立有效系統，以追蹤曾接近新冠染疫者的人。

亂扔口罩手套 美地方政府開罰

疫情延燒導致人心惶惶，害怕病毒上身似乎成了某些民眾亂扔垃圾的藉口。美國各地城市的路邊、停車場甚至公園裡，如今經常可見被人隨手丟棄的口罩、手套，或者擦拭過後的消毒溼巾。基於公共衛生考量，防止新冠病毒進一步擴散，某些地方政府已經祭出罰則。

他生氣還是困惑？口罩半遮面 溝通變困難

受到新冠肺炎影響，全球各地民眾紛紛戴上口罩，只露出半張臉；人類千年來利用臉部表情來輔助溝通、理解並協商，一旦缺乏這項重要線索，人際互動變得更費力。

布道不能停！ 牧師創「汽車教會」

疫情期間禁止群聚並要求保持社交距離，因此教堂關閉；但關不住牧師和信徒的虔誠，全國許多教會改用網路聚會，更有許多牧師創造出汽車教會，使匯聚在廣場的教友可坐在車裡，通過車內音響與牧師一起做禮拜，並保持政府要求的社交距離。

疫情拉大貧富 美億萬富翁財產 月增2800億元

儘管新冠病毒入侵對象不分貧富，但疫情大流行的影響結果卻並不公平；全美2200萬人失業的同一個月，全國億萬富翁總財富增加約10％，達到3兆2290億元，比3月初增加了2820億元。

熱門新聞

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

金正恩神隱2周 病危傳聞漫天…專列火車洩行蹤？ 衛星照片曝光

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

英國外長：疫苗問世恐等到明年 金正恩死訊報導待證實

金與正是有力接班人？ 金正恩的「形象指導」老公仍然是個謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。