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美國名校因疫情改線上授課 學生要求退還部分學費
美國紐約市哥倫比亞大學與佩斯大學各有一名學生控告校方，要求退還部分學費，因為校方為了防堵新冠肺炎蔓延，把面授課程改為線上課程，但他們認為線上課程的價值遠比面授低。
這兩名原告都尋求校內學生集體控告校方，希望自己能代表所有自認權益受損的學生。
哥大學生23日向曼哈頓聯邦法院提告時，在訴狀中寫道，校方關閉學校在防疫上正確，但「剝奪了原告和其他學生接受面授、使用學校設施和參加學生活動等權益」。
哥大學生不願具名，聲稱怕校方報復。
這兩名學生都要求校方，將超出線上課程價值的部分學費退還。他們並沒列出具體數字，只說線上課程價值「低很多」。法庭文件寫道，哥大大學部社會工作相關科系一年學費5萬8612美元（約台幣176萬元）。
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