整形、疝氣等…非緊急性手術 各州陸續鬆綁

新冠疫情最近數月在全美蔓延，許多醫院都延後預先排定的選擇性非緊急手術，諸如整形外科手術、疝氣手術以及癌症手術等選擇性手術，複雜程度與迫切性各異；但在川普總統頒布重啟美國經濟指南後，已有部分州逐漸鬆綁。

美國醫院協會、美國外科學院、美國麻醉醫師協會與手術期間註冊護士協會日前共同公布繼續進行選擇性手術的規畫方案。

該方案詳述醫護人員在重新開始安排選擇性手術時需考量的原則與因素，包括重啟選擇性手術的時機、院所內的新冠檢測、個人保護設備是否充足以及相關保留政策、還有病例的優先順序與時程安排。

除了該規畫方案外，美國外科學院也公布各地繼續進行選擇性手術的相關建議。

截至4月底，逾30位州長已頒布行政命令禁止或延後選擇性手術，但也有人讓個別醫院自行決定；逾12個州的州長已鬆綁限制，讓部分選擇性手術在接下來數周繼續進行。

繼續進行選擇性手術是川普總統「重啟美國」計畫的一部分；川普24日簽署4840億元新冠紓困方案時，副總統潘斯(Mike Pence)說：「我們鼓勵全美各州盡可能重新開始選擇性手術，就算是以各郡為單位也可。」

此時外科醫生與醫院正面臨平衡病患需求與安全及設備要求的艱鉅任務；延後選擇性手術也讓醫院得以保留個人保護設備及病床，供照護新冠患者使用。

也有外科醫師擔心，若為當下無症狀的新冠病毒感染者進行選擇性手術，恐導致病患死亡率以及加護病房需求人數大幅增加。

美國外科學院執行董事霍伊特(David Hoyt)說，繼續進行選擇性手術的醫院須注意保留病床與設備，以因應病患人數增加時的需求。

多數醫院已擬定評估選擇性手術迫切性的體系；而醫療院所的所在地也是繼續進行選擇性手術的一大因素；相關流程在全國各地醫院根據諸多因素而有所不同，包括人口數量，以及當地社區新冠個案數量等。