重開經濟不是你想的那麼快 全美恢復恐需好幾年

美國經濟幾乎一夜之間全面關閉，可是重新開放卻無法一蹴即成；政治人士和公共衛生專家幾周來一直在爭吵何時、在何種情況下，讓企業重新開放和解除居家避疫；但另一個問題同樣棘手：如何解禁？

紐約時報報導，重新開放必須逐步啟動，某些地區和行業勢必率先開放，因此整個作業非常複雜，而美國經濟體系本身就是個複雜的供應鍊網，而其動力未必與專家的建議一致。

喬治亞和其他州已展開重新開放程序，可是連最樂觀的估計，美國民眾都得在幾個月，甚至幾年後，才會恢復像以前一樣湧進酒吧和地鐵。

要如何逐步啟動由各種密切關連的系統組成的美國經濟也不明。如果供應商仍然關閉，工廠要如何復工？如學校繼續關閉，父母要如何恢復工作？如果沒有有效的治療或疫苗，老年人如何放心出門？政府要如何扶助初期只能啟動微小作業能量的民營企業？

例如，南卡羅來納州可能率先准許企業廣泛復工，可是如當地工廠得靠疫情還在擴大的俄亥俄州供應材料，還是無法恢復運作。

因此重新開放絕沒說起來那麼簡單。白宮本月間即公布逐步開放經濟的計畫，規定各州必須達到一些公共衛生標準，才能逐漸放寬防疫限制。

各州已開始擬定自己的開放藍圖。紐約州就準備讓疫情較輕的地區，比紐約市和其他重災區提早開放。

但是，這些計畫大部分只是簡單架構，沒有答覆實地運作無法避免的許多重要問題，而這些細節可能決定美國經濟究竟會快速復原，還是會陷入艱難的緩慢復甦。

根據白宮分三階段的計畫，許多企業在第一階段將獲准開放。學校和托兒所必須等到第二階段。這表示數以百萬計必須上班的父母將面對兼顧事業與家庭的難題。

此外，許多復工計畫要求較年輕員工先恢復工作，較經不起病毒折騰的55歲以上人員繼續居家避疫。但是，較年輕員工家裡更可能有幼兒得照顧。

此外還有公共衛生威脅：如各州開放經濟操之過急，或是沒有部署好妥善的防疫措施，可能爆發第二波傳染，屆時經濟勢必陷入谷底，民眾也將信心盡失，使經濟更難否極泰來。