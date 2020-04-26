再一次讓美國陷入困境？聯邦政府抓瞎 重開計畫一團亂

為減緩新冠肺炎疫情，全國大停擺已來到第二個月，但聯邦政府協助各州逐步恢復常態的作法數度更迭；跡象顯示，聯邦政府有關各州重開計畫，一片混亂。

聯邦疾病防治中心(CDC)才剛開始在九個仍未傳出疫情的州啟動協助團隊，上週白宮新冠肺炎特別工作小組又下達指令，要求將資源轉到田納西州和內布拉斯加州，並在新墨西哥州和北達科他州加倍協助；三天後，CDC又推出另一項計畫，表示將採取更針對性作法，並在不確定時間內擴展至全美50州。

聯邦政府的各州重開計畫須靠地方公衛網絡，CDC過去一直提供各地方公共衛生網絡全國性指導；但目前情況顯示，聯邦政府對於如何實現重開目標，方向不定。

各州和公共衛生專家已連續數周向聯邦政府提出警告，指病毒檢測問題及如何增加公衛人員以追感染，必須由聯邦政府提出指導。

據「今日美國」(USA Today)取得的會議紀錄、內部幻燈片及訪談顯示，某些情況下，是白宮工作小組指示CDC改變路線，盲目導引CDC資深公衛官員，有些州根本搞不清楚華府到底會提供什麼幫助。

新墨西哥州地方官員即表示，尚未就任何新措施與CDC小組實際合作，也不清楚聯邦對該州有何計畫。州長密雪兒‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)發言人23日表示：「我們正設法從白宮獲得更多訊息，了解CDC會何時何地、派多少人過來以及會為我們做什麼。」

與各州協調的CDC華爾克醫師(Dr.Henry Walke)表示，自大流行以來，CDC已指示數百名科學家和公衛專家與州官員共同應對，提供從檢測到追感染的一切指導和技術專長。華爾克說：「一切都在迅速變化。我們將儘快部署以滿足需求。」

批評人士說，聯邦政府重開計畫缺乏關鍵細節，是疫情爆發以來，聯邦政府一再讓美國陷入困境的又一次失敗。曾在歐巴馬總統任內於國土安全部制定大流行應對計畫的塔拉·奧圖爾(Tara O`Toole)表示：「這凸顯出更大的問題：缺乏明智的戰略思考。方向不明確，CDC處於附屬地位。」

白宮重啟美國計畫讓各州自行決定重開，要求各州依監控指標追疾病軌跡並進行大規模檢測。公共衛生專家不安的是，聯邦政府並沒有向資源短缺或不堪重負的社區傳達清晰指導，以因應下一階段工作。

流行病監檢專家柯寧迪克(Jeremy Konyndyk)指出，川普政府重啟美國的計畫含糊不清，還錯誤地將聯邦責任轉移給各州；該計畫對各州擴大檢測等方面寄予厚望，卻沒有告訴各州如何才能實現這些目標。領導歐巴馬政府應對伊波拉疫情的柯寧迪克說：「這其實並不是計畫，而是開出了一份願望清單。」