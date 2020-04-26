華盛頓大學推算解封門檻 100萬人只能增1新病例

美國各州領袖正面對何時放寬保持社交距離等防疫措施，而又避免新冠病毒再度傳染失控的艱難決定；根據華盛頓大學的模型顯示，24日重新啟動部分經濟活動的喬治亞州，需到6月22日才能安全放寬社交距離的限制。

雖然喬州還不符合白宮對第一階段重新開放準則的許多規定，但喬治亞州長本周准許健身院、理髮廳和電影院等企業重新開放；南卡羅來納州長也採取類似做法，包括開放海灘；田納西和俄亥俄等其他州，也準備在下周解除居家避疫令，只是維持某種程度的保持社交距離。

但是，各州應如何決定何時解禁開放？公共衛生專家都警告不要操之過急，並指出新冠病毒還在流傳，除非採取妥善措施，否則病例可能再度飆增。

專家一致認為除非擁有強大的監測和遏制疫情復發系統，用廣泛檢測查出染疫者、追蹤曾與他們接觸的人，並進行必要的隔離檢疫，否則不應輕言開放。

不幸的是，檢測能量仍然極度不足，以及州市衛生部門人力有限，使各方擔心大部分州近期內不可能擁有這種系統。

華盛頓大學衛生標準和評估研究所(IHME)疾病模式團隊推出不同的標準來檢驗各州準備的程度；他們提出一個問題：根據各州現有檢測和接觸追蹤能力，它們最多能應付多少新的傳染病例？

IHME的答案是：在任何一州，每100萬人只能有一個新病例。他們估計感染不超過這個程度的州，應能防止疫情復燃，雖然他們強調繼續限制大型集會的必要。

IHME團隊擬定一個模式，用以預測每一個州何時能夠達到百萬分之一新感染的門檻。

他們預測，到5月10日只有五個州能夠達到這個標準：阿拉斯加、夏威夷、蒙大拿、西維吉尼亞和佛蒙特；有20個州和華府特區最快要到6月初才能達標，包括喬治亞和南卡；俄亥俄預計5月14日、田納西預計5月20日，才能達標；而疫情最嚴重的紐約州與新澤西州、賓州至少得等到5月27日。

不過這種模式有一些不盡完善之處。 首先，百萬分之一新病例的標準，是根據美國各地衛生部門現有能量推斷的，而這一點很難確定。