重開經濟關鍵！追蹤防疫 各州人員嚴重不足
愈來愈多州迫不及待的想重新開放經濟體系，可是許多州無法達到聯邦政府為此規定的必要標準：建立有效系統，以追蹤曾接近新冠染疫者的人。
「美聯社」的調查發現，全美各地這種「接觸追蹤」作業很零散，許多州根本無法應付龐大追蹤需求，忙著招募和訓練更多防疫員。
現有系統遠未達到公共衛生專家認為防止重新爆發傳染所需的程度，而且嚴重缺乏全國協調，各種策略不一而足。除了少數例外，大部分州各行其政。
專家表示，除非擁有全國一致策略，否則不可能控制全國疫情；可是聯邦疾病防治中心(CDC)尚未推出接觸追蹤作業準則。
接觸追蹤是防疫根本，通常需要深入訪談可能曾接觸病毒的人。美國需要多少這種防疫員仍有爭論，不過有些專家估計需要多達30萬人。
疫情嚴重的路易斯安那州現在只有大約70名防疫員。相形之下，人口不到路州五分之一，也沒有出現嚴重傳染的北達科他州，已有250名防疫員，而且另外172人很快就會加入。
有超過3萬7000人確診的賓州，還在討論需要多少防疫員；德州則任由各郡縣自主行事。
專家擔心這種毫無章法的情況會使危機拖得更久，並敦促全國協調作業。
各州對追蹤作業應多廣泛，以及是否應用手機協助辨認可能曾接觸病毒的人等基本問題，都缺乏共識。
有些州行動較果斷。猶他州衛生廳有250名防疫員協助地方當局進行接觸追蹤，必要時可再增加500人。麻州預定用4400萬元進行激進接觸追蹤，並已開始招募和訓練1000名防疫員。
其他州對成立有效追蹤系統動作較慢。有將近4000萬人口和超過3萬7000個確診病例的加州 ，最近才宣布招募和訓練一萬名防疫員的計畫。
美國最先爆發新冠傳染的華盛頓州，現有大約700名防疫員，預定下個月增加到1500人。
各州面對的一大挑戰，就是無法進行廣泛檢測，尤其很難獲得檢測用品。
CDC表示正與各州市合作，確定對防疫員的需求，並協助接觸追蹤和其他防疫措施；CDC本周獲國會撥款10億元，並準備出動專家團隊協助各州。
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