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布道不能停！ 牧師創「汽車教會」

世界日報 / 編譯孫梁／綜合報導

疫情期間禁止群聚並要求保持社交距離，因此教堂關閉；但關不住牧師和信徒的虔誠，全國許多教會改用網路聚會，更有許多牧師創造出汽車教會，使匯聚在廣場的教友可坐在車裡，通過車內音響與牧師一起做禮拜，並保持政府要求的社交距離。

威斯康辛州鮑德溫鎮一座路德教會的韓森牧師周日做禮拜，是站在停車場的垃圾車上，向四周80多輛車裡的教徒布道。他和全國其他地區的牧師利用汽車來保持教徒間的安全距離，同時也把社區以前所未有的形式，緊密地連結在一起。

擔任28年牧師的韓森說，人們樂意在教堂彼此相處，汽車教會的宗旨是使他們可看到彼此和相互打招呼，為對方的安好感到放心，教友通過音響與他一起讀經和唱聖歌。

聚會做禮拜是基督教和其他宗教的重要內容，可體現社區的力量，疫情爆發後，至少十多個州的宗教領袖創造出可保持社交距離的汽車教會。許多牧師通過網路與教徒聚會，包括猶太教和伊斯蘭教等宗教。北卡羅來納州丹佛浸禮教會的牧師葛利格斯說，許多人認為聚在一起做禮拜稀鬆平常，但當無法實現時，就會意識到它的重要。他已連續數周舉行汽車禮拜，每次都有200多輛車參加。

華盛頓州斯波肯市一家長老教會的牧師林普斯說：「教徒通過車窗相互揮手的場面感人。」他說，汽車可保持理想的社交距離，我們相互間是用玻璃隔離。

汽車教會可保證易於感染的弱勢群體安全地做禮拜，95歲的老婦珍妮·魯恩格自己開車從附近的看護中心趕到威州鮑德溫鎮的路德教會，退休的乳品農場主佛利澤說，他幾乎每個周日都到教堂做禮拜，他看過電視布道， 但認為到現場更重要。

社交距離 教堂 疫情

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