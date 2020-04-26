他生氣還是困惑？口罩半遮面 溝通變困難

受到新冠肺炎影響，全球各地民眾紛紛戴上口罩，只露出半張臉；人類千年來利用臉部表情來輔助溝通、理解並協商，一旦缺乏這項重要線索，人際互動變得更費力。

防護性口罩首先在中國興起，中國霧霾和嚴重急性呼吸道症候群(SARS)帶動口罩風潮，接著口罩席捲到亞洲，再到歐洲與北美。

麥克尼爾(Daniel McNeill)在1988年著作《臉》(The Face)中寫下：「我們的臉反映出心事，就像花朵上的蝴蝶，都能透露出寶貴的訊息。」

民眾為了防疫戴上口罩，也遺失臉部透露的部分資訊，包括笑容、皺眉、嘴唇活動、嘴角皺紋，臉頰抽動反映出贊同與否定等；或者眼神搭配反射性動作來表示訊息。

匹茲堡商業顧問克莉絲蒂‧考利(Christie Cawley)表示：「口罩不僅遮住臉孔，也阻礙溝通。她在笑嗎？她在諷刺？她看到我很開心嗎？我無法判斷。」

考利指出，與戴口罩的人有眼神接觸時，難以判斷對分是否友善，臉部表情是人類先天的溝通管道，但現在卻被削弱了。

艾德菲大學(Adelphi University)學者劉帆(Fan Liu，音譯)表示：「不同程度的微笑可讓人感受到溫暖、能力、可信、魅力等特質。這些感受與特色大幅影響我們的日常社交生活。」

劉芳指出，非語言線索在溝通中扮演核心角色，還可能錯過人際互動中細微差異；她解釋：「一旦切斷這些訊息，人更可能聚焦在結果而非過程。」

食物銀行「412食物救濟」(412 Food Rescue)執行長莉亞‧里沙隆多(Leah Lizarondo)感嘆，過去一個月戴口罩分送食物時，互動少了些許人性；他們想要露出笑臉並表達同理心，但不知是否奏效。

有時戴面罩也暗示某種祕密和邪惡之意；在當代文化遮掩臉部常隱晦表達不信任或敵意，這點適用於歷史文學、漫畫或電影等。一旦遮掩臉孔，就算是基於法律和保護因素，依舊可激發上述文化線索；簡言之，口罩可疏遠彼此，尤其是對話中出現權力不對等的時候。

霍普學院(Hope College)心理學教授瑪莉‧英曼(Mary Inman)表示：「重點是別仰賴任一視覺線索。皺眉可能表示一個人生氣、困惑，或者沒戴眼鏡而瞇眼。」

英曼指出：「因此我們需要花時間詢問並釐清，這會稍微拖慢溝通，但這是件好事……如果我們要繼續戴全面罩，我們就需要慢下步調加以澄清。」