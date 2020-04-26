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亂扔口罩手套 地方政府開罰

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

疫情延燒導致人心惶惶，害怕病毒上身似乎成了某些民眾亂扔垃圾的藉口。美國各地城市的路邊、停車場甚至公園裡，如今經常可見被人隨手丟棄的口罩、手套，或者擦拭過後的消毒溼巾。基於公共衛生考量，防止新冠病毒進一步擴散，某些地方政府已經祭出罰則。

麻州史瓦普斯考特(Swampscott)警察局日前宣布，隨手亂丟手套、口罩等物品，最高將面臨5500元罰款。

史瓦普斯考特警察局在臉書專頁發布一張停車格裡被丟口罩與消毒溼巾的照片，並發表聲明寫道：「這是犯罪！」

聲明中指出，非法任意棄置垃圾初犯將面臨最高5500元罰款，亂丟手套、口罩等可能導致新冠病毒進一步擴散，因為遭人隨手丟在地上的這些物品，終究必須有人代為撿起。

非營利組織「公民環境倡議」(Citizens Campaign for the Environment)執行主任艾斯波西托(Adrienne Esposito)指出，各種防疫裝備應該是用來對抗疫情的，不是製造更多塑料污染，成為亂象。

資源回收處理業者薩姆布洛塔(Paul Zambrotta)表示，經常發現民眾把塑膠手套和回收物品放在一起。他說，這種問題是民眾對回收資訊不了解所導致。

他表示，回收廠員工如今必須花費較以往更多的時間，處理被丟在塑料回收物品當中的手套，「這些手套可能有病毒污染，我們必須移除，而且手套根本不應該送交回收。」

口罩 警察 疫情

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