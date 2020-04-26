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疫情拉大貧富 美億萬富翁財產 月增2800億元

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
新冠肺炎大流行以來，美國億萬富翁財富大增2800億元。圖／世界日報提供
新冠肺炎大流行以來，美國億萬富翁財富大增2800億元。圖／世界日報提供

儘管新冠病毒入侵對象不分貧富，但疫情大流行的影響結果卻並不公平；全美2200萬人失業的同一個月，全國億萬富翁總財富增加約10％，達到3兆2290億元，比3月初增加了2820億元。

儘管疫情讓股市崩盤一開始削弱了這些大富翁的部分淨資產，例如全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）資產淨值3月12日跌至1050億元，但後來他的財富反彈；截至4月15日，貝佐斯淨資產已增加250億元。Zoom創始人兼執行長袁征(Eric Yuan)是極少數在股市崩盤時淨資產仍然增長的人，他現在的身價是25億8000萬元。

智庫「政策研究所」（Institute for Policy Studies）最新報告指出，美國億萬富翁繳納稅款占其財富的百分比，自1980年以來下降了79％；這些富人「大發疫情財」，只反映出美國財富不均問題的一小部分。

這項報告以「2020年億萬富翁財源：意外收穫、稅收暴跌和大發疫情財」為標題，合著作者查克·柯林斯（Chuck Collins）表示，「我們聽到一些億萬富豪在這場危機中，很仁慈地與同胞分享了他們0.001％的財富；但數十年來他們一直在主導稅法、減少稅收，這些錢本來可以拿來打造更好的公衛基礎設施。」

政策研究所自2015年首度發表「億萬富翁財源」報告，之後持續量化美國財富不均狀況。在大流行期間，柯林斯及合著作者參考「富比世」（Forbes）雜誌全球億萬富翁排行榜和富比世與彭博新聞社的每日追。

富比世3月18日拍下億萬富翁淨資產快照，於4月7日發表。柯林斯發現，大流行一開始讓億萬富翁財富比去年下降，但三周後，其集體財富已超過去年、達到新高。柯林斯指出，「財富不均在美國早已存在。大流行期間，更加陷入兩極化。」

該報告另一主要發現是，2008年金融危機之後，美國億萬富翁的財富不到30個月即恢復至崩潰前水平。但中產階級的淨資產到2019年仍未恢復至2007年水平。柯林斯指出，「人們帶著因大蕭條而生的經濟問題，進入疫情大流行。」

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