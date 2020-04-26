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彭博選總統失利 自掏腰包再砸數千萬元戰疫

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合25日電
彭博將斥巨資幫助對抗新冠肺炎。圖／世界日報提供
彭博將斥巨資幫助對抗新冠肺炎。圖／世界日報提供

曾任紐約市長的億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）退選總統近兩個月後，打算再度自掏腰包砸重金，而這次是為了對抗新冠疫情

彭博打算花數千萬元加強社會服務，支援首先到達應變人員，並幫助地方官員追蹤紐約市的新冠病毒傳播。

此舉符合彭博向來對科學研究與公共衛生的興趣，也是他重建個人形象的機會；他在今年稍早被部分民主黨人指控試圖「買」下白宮；彭博豪擲逾10億元競選，卻只贏得美屬薩摩亞（American Samoa）初選。

彭博打算花1050萬元打造接觸者追蹤計畫，幫助地方官員追蹤並控制新冠病毒；該計畫將以紐約市為中心，但也將涵蓋鄰近地區；根據二名知情人士匿名透露，該計畫需要大規模數據營運與管理，以及龐大資金投入，非常適合彭博來進行。

此外，彭博的慈善行動宣布將投入4000萬元資金，支援中低收入國家控制新冠疫情蔓延。

儘管彭博選總統失利，他的新冠疫情因應仍可能擊敗川普總統；川普因為面對新冠疫情反應太慢而挨批。

彭博將焦點放在新冠病毒上後，也透過政治人脈聯絡地方官員與國家領袖；部分地方官員24日就與眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）取得聯繫；前總統歐巴馬、小布希、柯林頓也都曾出席先前的活動。

一位助理也說，彭博最近數周曾私下與多位歐洲領袖探討新冠因應，公司也打算根據這些討論推出一項新的全球倡議。

政治顧問專家亞提茲指出，彭博初選失利後，負面新聞流傳了一個月，包括沒有如承諾支付員工酬勞等；如今彭博致力抗疫，希望蓋過這類批評。

曼哈頓區長高步邇（Gale Brewer）說，外界已知彭博在紐約市長任內，利用慈善捐款來部分補償該市預算上的大幅刪減，或藉由捐款來減弱反對者聲量；「我不知道有多少是發自內心，因為你相信應該這樣做，又有多少是策略性的。」

部分直接參與倡議的人士說，不論彭博動機為何，他都彌補了白宮領導能力的部分空缺；南卡羅來納州哥倫比亞市（Columbia）市長班傑明（Stephen Benjamin）說：「要迅速應對紛雜意見，並找到周密且實際的公共衛生解決方案，以幫助社區應對疫情，這是彭博與他的慈善事業可以有效利用的地方。」

疫情 紐約 捐款

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