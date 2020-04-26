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監督川普 國會擬修法遠距表決 將成參眾兩院史上首見

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合25日電
居家監督使不上力，國會議員渴望制衡川普。圖／世界日報提供
居家監督使不上力，國會議員渴望制衡川普。圖／世界日報提供

新冠疫情下，國會短期內無望重新開放，國會議員無法在委員會聽證會上公開質詢政府官員，也無法跨過走道彼此討論，更無法在參議院與眾議院公開發言。

居家避疫的國會議員，儘管能通過新冠疫情紓困方案，仍失去監督紓困與擬定後續計畫的職權；川普總統每天的公開簡報，也得不到國會議員的公開回應。

亟欲奪回發聲權的國會，被迫考量改用居家遠距立法流程；民主黨華盛頓州聯邦眾議員基墨（Derek Kilmer）說，「此時監督非常重要」，新冠疫情「迫切需要國會參與，不論是用虛擬或其他方式」。

修法讓議員居家表決或舉行聽證將成為參眾兩院史上首見；美國憲法要求議員在進行多數行動時「出席」。

較直言不諱的保守派堅稱國會必須立即重啟，不顧公衛警訊，卻回應了川普總統終結封鎖的呼聲；但也有部分議員不想回到擁擠的國會大樓，除非安全疑慮解除。

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）上周因共和黨人反對而擱置一項代理表決提案，但仍成立跨黨派工作小組負責提出新方案。

參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也否決一項共和黨的遠距表決提案，並預期國會能在5月4日如期復議。

議員們說，在評估3兆元新冠紓困方案、以及審議年度開支、國防等預算時，透過電話與虛擬會議能做到的相當有限。

參院100位議員通常還能爭取得到關注，而眾院多達435位議員則較難發聲；其中一個主要機會就是議員在委員會聽證會上被分配到的時間，儘管在有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）上只有短短五分鐘，卻是他們行動的機會。

根據眾院規定，委員會通常需要成員親自出席會議；雖然有幾個委員會已與政府要員進行電話簡報，多數都未能出現在公眾眼前。

許多議員認為，國會運作的唯一方式就是讓議員在疫情期間回到議場；保守派眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）過去一周就主張重啟國會，並得到共和黨議員聲援。

眾院多數黨領袖侯耶爾（Steny Hoyer）坦承，改革國會相當困難；即使是在1918年西班牙流感疫情期間，眾院仍開會表決；但他也說現在是「非常時期」，預期下周可望有新消息。

疫情 共和黨 川普

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