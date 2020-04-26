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反居家避疫令 保守派團體紛紛提告 司法部長相挺

世界日報 / 編譯潘勛／綜合25日電
保守派向防疫隔離令提訴訟大增。圖／世界日報提供
保守派向防疫隔離令提訴訟大增。圖／世界日報提供

新冠疫情未止，各州雖然逐步放鬆防疫限制令，但法令實施期間造成的巨大經濟損失，已令不少保守派團體不耐，紛紛提起訴訟，質疑州法草率、不合理又不公平；聯邦司法部長巴維理也表示，考慮充分展現川普政府對原告的支持。

「華爾街日報」25日報導，密西根州已有保守派團體對州方的汽艇禁駛令提起訴訟。而在俄亥俄州，一家婚紗店提告，指責婚紗業被指定為非必要行業，疫情期間必須關閉。維吉尼亞州連鎖健身俱樂部老闆控告民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)3月下令關閉私人健身俱樂部，已逾越權限。

這些訴訟還聲稱，州方實施的防疫措施，違反憲法第14修正案，規定得有正當程序的權利，以及法律保護一視同仁等等憲法保障。

碰到緊急疫病危機，州憲及州法是賦予州長很大權力，為了州民更大安全著想，而限制個人自由沒錯，但權力並非無限。面臨新冠疫情，幾乎各州都頒布封鎖令，限制旅遊、社交互動及商業活動。

有些州長近日已自行放鬆禁限令，而對州方旨在保護州民生命的緊急措施，法官大多不願放馬後砲；只是有些州把防疫限制延長到暮春，無限地虛擲光陰不見得說得通。

司法部長巴維理日前接受保守派廣播主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問表示，防疫禁令實在很累贅，侵犯個人自由；司法部正在審視好些已實施的禁令，如果認為過頭了，一開始會費盡唇舌，請州長們收回或調整，但州長若是不肯，又有州民提告，那麼司法部會站在提告方這一邊。

華爾街日報認為，巴維理在呼應很多右派的聲浪。司法部長的聲明雖無法律效力，卻強力展現川普政府的支持。

在維州經營九間健身館的老闆霍爾（Merrill C. Hall）日前向民主黨籍州長諾譚提起訴訟，指自己的生意正在破產邊緣，控告州方是最後手段。替他辯護的共和黨籍州參議員兼律師史丹利（Bill Stanley）也說，自己可不認為州長是國王。

司法 疫情 健身

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