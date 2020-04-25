美海軍作戰部長建議 羅斯福號去職艦長有望復職

消息人士24日表示，美國海軍作戰部長吉爾迪上將已建議讓羅斯福號航空母艦前艦長克羅齊爾上校復職。克羅齊爾先前因寫了一封電子郵件，請求海軍高層對艦上疫情快速採取行動保護4800名官兵，而遭去職。

匿名談論克羅齊爾案未公開調查結果的知情官員表示，吉爾迪上將建議將克羅齊爾上校復職。如果吉爾迪的建議被批准，將結束一場動搖海軍領導層的戲劇性事件。

吉爾迪21日和美國參謀首長聯席會議主席密利，及24日早上和國防部長艾思博會面時提出了他的建議。一名官員說，艾思博已要求在他考慮吉爾迪的建議時，先不要對外公開。

國防部發言人霍夫曼24日稍早表明，艾思博將以開放心態處理此事，並說：「他通常傾向支持海軍領導階層的決定。」吉爾迪的建議傳出後，一項書面聲明表示，霍夫曼說艾思博已收到吉爾迪的「口頭報告」，並希望得到書面報告，隨後才和海軍「討論下一步」。

美國國會也有讓克羅齊爾復職的呼聲。聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍主席史密斯表示：「儘管克羅齊爾上校在這場公共衛生危機之初，行動激烈且不完美，但顯然他這麼做只是想保護艦上官兵。」