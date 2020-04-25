效忠科學或政治？不懂裝懂的川普 讓專家很為難

白宮抗疫主管柏克斯3月底曾宣稱，川普總統擅長吸收醫學資訊，很注意科學文獻、細節和資料，而他長年經商獲得的分析和融合資料能力，對討論醫學問題很有幫助；但本身是醫學專家的柏克斯，23日晚上在川普看著她，宣稱注射消毒劑可預防新冠病毒時，面無表情。

川普當時還曾聲稱光和熱能消滅新冠病毒，「用紫外線或是很強的光照射，我記得你說這還沒試過；你會去嘗試吧，聽起來挺有意思的。」

舊金山綜合醫院胸腔科醫師包姆斯(John Balmes)就說：「別聽川普任何醫學建議。」

川普日復一日在白宮開記者會討論新冠肺炎，提出許多偏頗言論；他身邊的醫學專家官員一方面努力不與川普爭論，一方面又要忠於科學；醫學專家只要不順川普的意就可能被邊緣化，更是舉步維艱。

「注射消毒劑」事件絕非川普首次提出醫學謬論，或與身邊的衛生官員唱反調；最顯著的事例或許是3月初，他召集製藥業高級主管到白宮參加圓桌會議，討論新冠疫苗和療法。

川普不斷追問與會者何時才能推出治療新冠藥物，並表示幾個月內就應該可以注射疫苗；與會企業和政府高級主管一再試圖改變話題，川普卻不為所動。

川普對氯奎寧和羥氯奎寧等藥物也採取類似做法，辯稱使用一些已獲准用於治療其他疾病的藥物，就可以治療新冠疫疾；雖然其他一些領導人也提出這種可能性，可是很少人像他一樣誇大這種做法的安全和有利無弊。

生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)局長布萊特(Rick Bright)22日遭調職，他的律師表示，唯一原因就是他拒絕任意提供可能危險的抗瘧疾藥物來治療新冠肺炎，但川普卻大肆鼓吹此作法。

川普入主白宮之前就對需要專業的醫學知識嗤之以鼻，擅自宣揚疫苗會導致自閉症、風力發電渦輪機的噪音可能引發癌症，以及運動有害健康之類的謬論。

他後來開始自我想像新冠病毒的解決之道，從不切實際的快速注射疫苗到未經證明的治療藥物，現在則宣稱曬太陽和消毒劑可對付新冠病毒，並強迫衛生官員為他背書。

川普22日白宮記者會一開始就邀請疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)，說明病毒秋季回歸恐比目前疫情更嚴重；芮斐德則試圖「澄清」疫情變嚴重，是因為可能遇上流感季。

喬治城大學全球衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)表示，「政治人物與公衛官員之間出現角力，這不是健康的動態。」

這些醫生除了要提供疫情最新資訊與因應做法，發現還必須迎合川普對疫情的樂觀態度，並敏銳察覺到川普向來喜歡將受尊敬的官員納入麾下，大肆捧讚後再開除或將其冷凍。

川普雖聽進醫療專家多數意見，但他將這些專家當成下屬，不希望他們反對；在23日的白宮記者會，柏克斯是唯一出席的醫療專家，而且僅簡短談話。

高斯丁表示，他很同情柏克斯處於艱難的位置，但他認為柏克斯不該迴避喬州復工的問題，因為柏克斯唯一要效忠的對象，是科學與公衛。