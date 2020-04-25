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庫克告訴川普：相信經濟將呈「V型復甦」

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
蘋果執行長庫克（左）告訴美國總統川普，他相信經濟將呈現「V型復甦」。美聯社
蘋果執行長庫克（左）告訴美國總統川普，他相信經濟將呈現「V型復甦」。美聯社

財經網站CNBC報導，蘋果執行長庫克告訴美國總統川普，他相信經濟將呈現「V型復甦」。

根據報導，庫克和川普兩人在24日討論美國經濟狀況；蘋果則未對此回應。

V型反彈是較為樂觀的經濟復甦走勢，意味疫情導致經濟觸底後，經濟將強力回升。彭博報導，聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）近期也表示，經濟「沒理由」不出現V型復甦。

由於美國仍在奮力抑制疫情擴散，加上失業人數增至空前新高，使專家先前質疑V型復甦的可能性。

川普 庫克

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