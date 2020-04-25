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美國FCC想撤中國三家電信公司的美國執照

聯合報 / 編譯范振光／即時報導
美國想撤銷中國大陸電信業者在美國營運執照。美聯社
美國想撤銷中國大陸電信業者在美國營運執照。美聯社

美國聯邦通訊委員會（FCC）24日行文中國聯通等三家中國大陸政府控制的電信公司，要他們說明，為何要在國安疑慮日增情況下允許他們在美國營運。路透指出，FCC可能撤銷三家業者執照，這是川普政府對中國採取強硬政策的最新跡象。

FCC行文對象包括中國電信股份有限公司（China Telecom ）、中國聯合網絡通信公司（China Unicom）的美國子公司以及Pacific Networks Corp.和它的子公司ComNet （USA） LLC。FCC要他們說明，為何FCC不應該展開撤銷他們美國營運執照的程序。

FCC要上述業者在30天內證明，他們不受中國政府的影響或控制。相關業者獲准在美營運已超過10年。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）在新聞稿中表示，在美國提供電信服務或想在美提供服務的外國實體，不能對美國國安構成風險，「對於電信網路安全問題，我們不能冒險，希望有最好的情況」。新聞稿說，三家業者獲得美國營運執照後，牽涉中國政府的國安和執法風險已變嚴重。

美國司法部、國防部等其他聯邦單位本月稍早呼籲FCC撤銷中國電信的美國執照。

FCC在2019年5月拒絕同意發執照給中國移動（China Mobile），理由是中國政府可能藉此美國政府進行間諜活動。

國安 司法

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