「注射消毒劑殺死病毒」惹議 川普：只是諷刺

美國總統川普23日提議國土安全部研究，考慮注射消毒劑以殺死新冠肺炎病毒，消毒劑製造商和相關政府部門均跳出來呼籲民眾千萬別照做。

川普24日在白宮被問及此事，他說，自己是在「諷刺」；他沒有要鼓勵美國人照做。

川普表示，人們將消毒劑來塗在手部的消毒效果很好，因此公衛專家鼓勵民眾勤洗手，避免感染。他說，既然國土安全部的實驗顯示光線和陽光可殺死病毒，他才會建議國土安全部進一步研究，但他不是專家。

川普說，所謂注射消毒劑，只是一種諷刺性的提問，如同參加疫情說明會的記者們，川普再次將這波言論的源頭推給假新聞，指自己只是諷刺。

記者要求川普澄清自己並不鼓勵美國人照做，他說，「不，當然不是，這只是一個諷刺」。