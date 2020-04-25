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川普加碼4840億美元 挹注小企業貸款

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國總統川普。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美國總統川普24日簽署4840億美元的「薪資保護貸款計畫與強化健康照護」法案，除挹注進行中的小企業貸款，還將投入對醫院與醫療人員的照護。

薪資保護貸款計畫為川普政府2.2兆美元紓困計畫的一部分，透過提供小企業低利貸款，幫助小企業支付員工薪資、房租、水電費用與房屋抵押貸款利息等，初期規模為3490億美元。

這項計畫在16日資金用罄，川普政府經過一周協商，終與在野黨達成共識，聯邦眾議院23日投票通過，川普24日簽署實施。

川普 薪資 投票

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