川普加碼4840億美元 挹注小企業貸款

美國有線電視新聞網（CNN）20日引述美國官員說法獨家報導，北韓領導人金正恩接受心血管手術後情況不樂觀。美國總統川普21日說，不清楚金正恩健康情況，但希望他好；他在23日被問及金正恩狀況時，直接用手指在場CNN記者，並稱這是CNN的不實報導，CNN記者嘗試追問有關北韓議題，遭川普制止。

2020-04-24 13:32