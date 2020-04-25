搖擺州民調 拜登領先川普

美國前副總統拜登篤定獲得民主黨提名為總統候選人，他也表示迫不及待要和爭取連任的共和黨籍總統川普辯論。根據最新民調，拜登在幾個搖擺州的支持度高於川普，在初選開低走高的他聲勢漸旺。

根據福斯新聞民調，七十七歲的拜登在賓州支持率百分之五十，領先川普的百分之四十二。賓州有廿張選舉人票，是第五大州，二○一六年總統大選時，川普以四萬四千張普選票差距打敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。

拜登和川普在密西根州的支持度與賓州相同，但上屆大選川普僅以不到一萬一千票險勝希拉蕊。易普索民調顯示，在鄰州威斯康辛，拜登以百分之四十三支持度略高於川普的百分之四十，不過上次大選川普拿下威州，是一九八四年雷根以來共和黨再度贏得此地。

在選舉重鎮佛州，歐巴馬兩次大選都勝出，但希拉蕊未能拿下。昆尼皮亞克大學民調指出，拜登支持度百分之四十六，優於川普的百分之四十二，令民主黨士氣大振。

川普在高齡選民中的優勢，似乎也被拜登超越。上屆大選在緬因州，川普在六十五歲以上選民得票率領先希拉蕊十七個百分點，如今拜登反領先川普十個百分點。

全國性民調顯示，拜登在年輕族群同樣吃得開。根據哈佛政治研究所民調，在十八至廿九歲選民中，拜登和川普支持度分別為六成和三成。且在全國民調中，拜登整體支持度領先川普六個百分點。

不過，Morning Consult最新調查顯示，在幾個關鍵議題上，川普比拜登獲更多支持，包括處理經濟，保障就業機會，以及在疫情後讓經濟回溫等。

泰晤士報報導，拜登廿三日說，「等不及要和川普辯論」，面對面或線上都可以。

拜登批評川普在新冠肺炎疫情中處置無能，只擔心自己的選情。他說：「這個總統總是在談自己，要求州長感謝他做的事。感謝他？算了吧。」