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美股早盤漲逾百點 油價連三日走高

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美股三大指數24日早盤小漲。圖／路透
美股三大指數24日早盤小漲。圖／路透

美股三大指數24日早盤小漲，道瓊工業指數上漲跌約0.74％或174點。投資人正在關注新冠肺炎的最新確診人數，以及各國為減緩疫情衝擊而推出的新一波刺激措施，國際油價則連續第三個交易日走揚。

標普500指數上漲0.71%；那斯達克指數漲0.49％。

美國眾議院以壓倒性票數通過4,840億美元的疫情紓困法案，並送交總統川普簽署立法；歐盟批准了一項5,400億歐元（5,800億美元）的援助項目，但未能就更長遠的復甦計畫取得進展。

國際油價連續第三日從谷底反彈，因市場加碼押注美國頁岩油業者將會減產，西德州輕原油6月期貨24日上漲近5%至每桶17.32美元，過去三天累計漲超過40%。

本周公布的一連串數據都顯示各地經濟大幅走緩，抑制了全球病毒感染率趨緩利多所可能帶動的漲勢。隨著美國總失業人數已超過2,600萬人，投資人正關注封鎖措施對於抑制疫情擴散的效果，並研究消費者信用惡化對銀行獲利的影響。

新冠肺炎 美股

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