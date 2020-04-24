拜登：川普可能推遲大選 否則不會贏

美國民主黨總統參選人拜登23日在一場網路募款活動上說，總統川普為了連任，會不惜將11月總統大選投票延後。

拜登說：「請記住我的話。川普會把大選延後，想出大選不能如期舉辦的理由。」拜登說，這是川普「唯一可能勝選的方式」。

拜登說，川普最近揚言否決給美國郵政署的緊急資金，這表示川普「不惜一切要讓投票變得困難」。雖然許多人建議大選投票可以改成郵寄和缺席投票，但川普主張這樣容易舞弊。