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佛奇籲提升全美檢測能量 川普不同意：我們做得很棒

世界日報 / 編譯林育正／綜合23日電
美國總統川普。 （美聯社資料照片）
美國總統川普。 （美聯社資料照片）

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)23日表示，全美亟需提升新冠肺炎的檢測能量；但川普總統卻再次唱反調，在23日白宮防疫記者會上表示：「我不同意他的說法，我認為我們在檢測上做得很棒。」

佛奇在23日首次推出的「時代雜誌百大人物訪談」( TIME 100 Talks)的專訪中說：「我們絕對要提升檢測能量，不只是檢測試劑，還必須要能發揮最大成效。你不能光有檢測試劑，卻沒有拭子、取樣工具和玻璃瓶，所有資源必須全部到位。」

佛奇更說：「我現在無法太有自信表示，我們有做到該有的程度。」

但在23日白宮記者會上，川普在佛奇不在場下，再次與他意見相左說：「這方面我不同意，我們在檢測上的成效非常棒。」

但佛奇也認為，全美檢測能量在過去幾周已有成長，相信最終將達到目標，「但我們還沒達到目標數量，還有一段路要走。」

被問到對於抗虐疾藥品羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)可能的療效與川普持不同看法，佛奇也堅守以科學證據為先的底線，「他的情況有點複雜，我基於證據給出科學和公共衛生建議；不管外界有什麼聲音或正反看法，我相信科學證據能說服一切。」

對抗新冠肺炎的過程中，佛奇和川普的看法大相逕庭；22日川普才和政治盟友大肆宣稱檢測數量，「我們檢測做得更多，超過各州州長要求的。」但其實以人均受檢比例來看，美國目前還不及義大利。

目前重啟經濟的兩種方案，皆必須將每周的檢測能量提升至數百萬甚至千萬以上，最少也要300萬，才能讓社會恢復正常運作；但疫情爆發以來，全美實施的檢測總數目前為400多萬，還有不少成長空間；更何況目前仍有州長回報，檢測所需的拭子和試劑仍舊短缺。

當部分州長希望部分放寬限制，公衛專家普遍認為，不僅需要提升檢測能量，還得建立感染追蹤機制。

川普 新冠肺炎 白宮

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