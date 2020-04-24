租屋機構被控 偷用房客社安號查紓困金是否入帳

俄勒岡州森林園市(Forest Grove)一名男子22日向聯邦法院提告，指控租屋公司負責人擅自利用他的個人資料，登入國稅局(IRS)網站查詢是否已收到聯邦政府發放的疫情紓困現金支票，用來做為追討積欠房租的證據；有趣的是，這家租屋公司負責人正是原告的外婆，但原告堅稱祖孫之間素無往來，只有「房東與房客」的租賃關係。

22歲的古德瑞契(Austin Goodrich)在訴狀中指出，租屋管理機構「TLC會計與稅務公司」及房地產持有者「西勃恩塞德街2275號公司」(2275 W Burnside LLC)涉嫌侵犯他的個人隱私。

古德瑞契向法院指出，租屋公司負責人擅自利用他的個人資料，登入國稅局網站查詢他是否已收到紓困支票，並且以此做為理由向他催繳積欠房租。他指出，「TLC會計與稅務公司」負責人就是外婆，但祖孫之間平常並沒有往來，只有房東與房客之間的關係而已。

在這起官司中，「TLC會計與稅務公司」負責人並未被列為被告。

原本擔任保全的古德瑞契受到新型冠狀病毒疫情影響而失業；由於俄勒岡州在疫情爆發之初，便有30萬人遭裁員或放無薪假，州長凱特布朗(Kate Brown)在3月22日發布禁止驅離房客的暫時禁令，讓無力繳房租的房客不至於流落街頭。

古德瑞契向法院指出，聯邦政府發放的紓困支票是在4月15日存入戶頭，款項入帳之後僅數小時，「房東外婆」就傳簡訊問他是否應把紓困金拿來繳交4月的房租。

他表示，外婆坦承拿了他以及其他幾名房客的社安號碼，到國稅局網站查詢紓困款是否已經入帳。

國稅局紓困支票查詢網站「領取我的款項」(Get My Payment)讓民眾輸入社會安全號碼、出生日期、地址，就可以知道紓困支票發放進度。網站上有著警語寫道：「不得未經授權使用查詢系統，否則將面臨刑事與民事罰則。」

古德瑞契接受「俄勒岡人報」(The Oregonian)專訪時說，原本只是匿名舉報此事，但後來決定出面踢爆真相。

他表示，國稅局網站存有嚴重的個資安全漏洞，任何人只要掌握別人的社會安全號碼，就可以登入網站違法查詢。