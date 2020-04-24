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抗議防護不足 目標百貨員工請病假罷工

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
目標百貨。 彭博資訊
目標百貨。 彭博資訊

大型零售連鎖商目標百貨(Target)員工組成的勞工權益倡議組織「目標員工團結聯盟」(Target Workers Unite)宣布，5月1日將以集體請病假的方式展開罷工，抗議目標百貨未能為站在疫情第一線的超市員工準備足夠的防護裝備，導致員工每天工作都面臨高度健康風險。

新冠病毒大流行期間，超級市場被列為繼續開放的「必要行業」，但超市員工曝露於病毒下的風險也相對提高；電子商業巨擘亞馬遜(Amazon)旗下「全食超市」(Whole Foods)證實，位於俄勒岡州波特蘭市中心區的分店，一名員工感染新冠病毒後已於日前病逝。

「目標員工團結聯盟」指出，超市員工在疫情期間繼續上班，卻沒有足夠的防護裝備，面臨高度健康風險。

「目標員工團結聯盟」發言人萊恩(Adam Ryan)指出，目標百貨把重點放在業績，罔顧員工健康，因此將發動在5月1日「國際勞動節」(International Workers Day)這一天集體請病假，展開罷工。

疫情發生之後，目標百貨縮短各地連鎖分店營業時間，並提供口罩給員工，但未強制規定員工上班一定要戴口罩。

在全美約50多處亞馬遜倉庫工作的350名員工，本周起也同步發動罷工；亞馬遜證實，一名位於加州的員工染疫身亡，但無法確定這名員工究竟如何感染病毒。

疫情 罷工 口罩

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