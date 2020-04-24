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美國人寧可病死 也不要悶死、窮死？

世界日報 / 社論
新冠肺炎疫情爆發以來，美國多家零售商、連鎖百貨撐不下去。美聯社
新冠肺炎疫情爆發以來，美國多家零售商、連鎖百貨撐不下去。美聯社

美國人的固執或天真害慘自己，還拖累國家。副總統潘斯21日參觀威斯康辛州通用醫療器材工廠，新聞照片20幾人合影，只有寥寥七、八人戴口罩，所有人站一起相隔不到兩呎。佛羅里達州海灘上周末起又擠滿男女嬉樂，無視感染風險。邁阿密飛紐約客機幾乎客滿，但半數乘客沒戴口罩。這些景象是美國的縮影，叫人心驚膽戰，也可解釋疫情為何綿延不絕。

用中國人的話，這叫「不作不死」、自討苦吃。美國疫情嚴重，除了政府宣布隔離太晚、檢測試劑不足，政府遲遲才要求民眾戴口罩防疫，偏偏很多人根本不在乎。被自由慣壞的美國人，口罩是生病的人才戴，只有自己被感染或家人親友發病才後悔。病例顯示，年輕人感染多數人只是咳嗽、發燒、疲累，躺幾天吃吃藥，多數人會痊癒；有些感染者甚至無癥狀，卻可傳染別人。

新冠肺炎確診者約85%在家療養可痊癒，只有15%須住院，其中3%會進加護病房(ICU)，用呼吸機；而高達80%病逝者是年老、本有長期痼疾的人。這些訊息讓部分年輕人不怕染疫，不願被長期禁足，無論共和黨或民主黨主政的州，情況差不多。

川普總統自始至今把保經濟、保連任，看得比抗疫重要，從他的言行不難看出。疫情讓股市暴跌，經濟前景黯淡，失業者猛增，下月可能近3000萬人，各州政府和聯邦失業救濟金快用完了，任誰看了都徬徨著急。

所以川普一心想讓各州早日解封，各地支持解封民眾上周末集結示威，甚至帶槍上場。這是結合民粹、自由權利和「社會達爾文主義」的訴求。他們不關心病毒傳播連累老人和體弱者，認為這是大自然在汰弱留強，並不憐憫同情。

這些人要伸張自己權利，我愛到哪裡就去哪裡；我要享樂、看運動比賽、上酒吧、會朋友，疫情和我無關，我不能悶死。有責任感上進的人則想早日恢復工作，不靠政府福利，因為政府天量負債今後幾代人要一起還，不能再等，必須解除禁足令。

無論哪種想法都在挑戰抗疫政策，這是美國個人主義和自由至上的體現，川普和共和黨為他們撐腰。所以美國公衛系統即使公認比中國好，抗疫成效卻遠比中國差，感染和病亡人數都比中國嚴重。全美病例和病亡數還在爬升，無力大規模檢測，疫情未受控，如果草率解禁，一旦疫情二次大爆發，川普的連任就成泡影。

川普和閣員、福斯新聞網等都倡議早日解封、提前復工。經濟非常重要，影響每一個人和家庭；政府花數兆元紓困，挖深國庫赤字，全美已有2600萬人失業，情況續惡化中，大蕭條就在眼前。如能早日復工，所有企業主、餐館、旅遊各行各業、薪資階層都歡迎。

共和黨籍南達科他州女州長諾姆堅決不頒布居家避疫令，被保守派捧為英雄。同屬共和黨的喬治亞州州長坎普前天和川普唱和解禁，想讓髮廊、健身中心等重新營業，川普22日卻「強烈不贊成，現在開放太早」。怕擔政治風險，川普退縮了。

Politico網路民調，81%美國人認為，即使經濟被破壞，也應先遏制病毒傳播，持續社交隔離。CBS最新民調，70%民眾支持居家避疫，經濟稍後再說。川普和示威者急得有理，卻不代表美國多數。

有人認為，川普搶救的是自己的總統飯碗。民調顯示，白登全美領先川普兩位數，在多個搖擺州，川普都輸給白登。抗疫初期，川普有五成多滿意度，現在跌到43%，54%民眾不滿川普抗疫表現，著實讓川普著急。

川普21日宣布暫停移民審核，拒讓移民進入美國。他強調美墨邊境圍牆阻止墨西哥人帶病毒進美國。但事實上，墨西哥1.26億人口，迄今僅1萬600人感染，病亡970多人，都不到美國的20分之一，不知川普的敘事邏輯怎麼說服人？

疫情中，美國酪農每周將數百萬加侖牛奶倒入溝渠，全美兩家規模最大的豬肉工廠因員工染疫，相繼關閉，雞蛋早已漲價；加州和中西部農業州進入果菜收穫高峰期，需要大量農工，但川普的論調和做法恰與救經濟背道而馳，農牧產品供應可能出現局部緊張。

看來川普的優先順序是救連任、救經濟、救疫情，破解「經濟差的總統從未成功連任」的魔咒。而部分美國人則寧可病死，也不悶死、窮死或餓死。但政府如走錯一步，最壞結果是既病死、也窮死，川普連任機會也被自己堵死。

川普 疫情

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