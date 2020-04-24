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美股VIX指數連三周高於新興市場 看法較偏空?

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股波動指數連續第三周高於新興市場的波動指數。（圖／彭博資訊）
美股波動指數連續第三周高於新興市場的波動指數。（圖／彭博資訊）

美股波動性高於新興市場股市是很罕見的，不過現在已連續第三周發生這種情況。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）比新興市場的波動率指數高出1.3個百分點，反映從一個月前，選擇權交易人士對美股指數的看法轉為更加悲觀。

這種情況以往只發生過一次，即在2018年底美股瀕臨空頭市場時，當時美國總統川普對聯準會大肆批評。

雖然美股VIX指數在23日連續第二天回落，至43.38點，但仍不足以消除與新興市場波動率指數的差距。新興市場的波動率指數收在40.12。這可能代表選擇權交易人士正押注美國經濟成長與企業獲利受新冠病毒疫情的衝擊程度，比新興市場所受的衝擊來的高。

股市分析師也有類似看法，他們已調降所有市場的獲利預估，但對於新興市場的調降幅度，不如對歐、美市場降幅來得多。如果全球衰退果真發生，尤其是亞洲的新興市場可能會呈現較佳的成長展望。

隨著全球經濟等待「解封」，以估值、布局與成長展望而言，新興市場的表現有機會優於已開發國家。

新興市場獲利預估下跌幅度僅歐美的一半。（圖／彭博資訊）
新興市場獲利預估下跌幅度僅歐美的一半。（圖／彭博資訊）
美股VIX指數連三周高於新興市場。（圖／路透）
美股VIX指數連三周高於新興市場。（圖／路透）

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