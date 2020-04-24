美國男子抨擊禁足令太超過 一個月後染疫不治身亡
新冠肺炎疫情至今，美國已有超過86萬人確診，是疫情最嚴重的國家，然還是有許多人並不相信新冠病毒的嚴重性。俄亥俄州一名男子約翰（John W McDaniel）3月時就從發表多篇貼文，認為新冠病毒導致的封城令實在太瘋狂。不幸的是約翰在本月15日因新冠肺炎去世。
《紐約每日新聞》報導，俄亥俄州州長麥克‧德文（Mike DeWine）宣布全州的餐廳及酒吧暫時關閉，當時約翰還在臉書上批評，稱州長並沒有這樣的權限，並說：「如果你對生病很恐慌，那你就不要出門，不應該限制我們過我們的生活。」相關貼文及帳號目前已被刪除。
不信邪的約翰依舊逃不過病毒的魔掌，15日因感染新冠肺炎不治辭世。在線上訃聞中寫到，約翰的家人感謝醫治他的護士，也感謝所有試圖拯救他的人，並希望藉此提醒大眾社交距離的重要性，持續與人保持距離以策安全。
約翰並非唯一抗議政府作為的人，據《NBCnews》報導，13日有近百位的民眾聚集在俄亥俄州議會大廈，抗議州長延長禁足令，並關閉所有非必要的工作場所。針對抗議聲浪，州長麥克宣布將在5月1逐步開放，然而有專家認為還未到可以開放的時候。
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