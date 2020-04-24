給錢的是老大！川普找到機會管美國郵政

華盛頓郵報引述兩名知情人士報導，美國總統川普從上任之初，就不斷抨擊美國郵政（U.S. Postal Service）管理不當，如今可能找到機會抓權：美國財政部考慮在核發新冠肺炎疫情緊急貸款時，順帶開條件，實現川普念念不忘改革美國郵政、提高包裹寄送費用並打擊亞馬遜等電商的長期目標。

美國上月通過規模超過2兆美元的經濟刺激方案，財政部長米努勤獲授權可提供美國郵政100億美元貸款，根據匿名知情人士，米努勤的下屬官員近幾周已經告知美國郵政高層，他可能以此做為籌碼要求更大的影響力，包括提高遞送包裹的費率，以及如何管理財政。美國郵政先前表示，9月之後可能無力支付員工薪資、繼續提供郵政服務。

關於借貸條件，雙方高層還處於初期討論階段，尚未公開，因為美國郵政也還沒正式提出貸款申請。米努勤也有可能在接近9月期限時，決定放棄嚴苛條件。

在討論時，財政部官員說，他們希望美國郵政對亞馬遜等電商使用的郵寄包裹服務提高收費。美國郵政近年來唯一賺錢的就是包裹業務。財政部也可能要求重新檢視所有大量包裹寄送合約，以便提高獲利。

財務部官員也說，可能施壓美國郵政要求工會做出更大讓步，同時，米努勤也想要能影響美國郵政聘用高階管理層的決定，包括下一任的郵政總局局長。截至目前為止，局長人事案由五名成員組成的美國郵政理事會決定。

美國郵政發言人證實，美國郵政已和財政部針對貸款展開初步協商，但財政部尚未提出任何條件。